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Un policía pide matrimonio a su novia y horas después muere ahogado intentando salvarla en un río

La hermana de la novia ha creado una campaña para ayudarla a superar la pérdida.

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Lo que debería haber sido un día bonito de recordar terminó en una trágica histórica. El agente de policía Fred Mash y su novia Hailey llevaban tres años de relación, cuando se prometieron. Una mañana de sábado el oficial del Departamento de Policía de Rogers le pidió matrimonio antes de irse al plan que tenían con sus amigos: remar en canoa.

Sin embargo, esta actividad terminó con la vida del policía. Su novia entró al río Elk de Missouri donde comenzó a luchar con la corriente para intentar no ahogarse. Ante esta situación, Marsh y un compañero de oficio se lanzaron al agua consiguiendo rescatar con vida Hailey, pero el agente, de 24 años, fue arrastrado por la fuerte corriente y falleció.

El lunes el vehículo que transportaba su cuerpo sin vida recorrió el norte de Arkansas, a su vez, miembros de la comunidad se alineaban a lo largo de la ruta para homenajear al fallecido. El pasado mes de abril Marsh se graduó en la Academia de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley, y se encontraba en su primer año en el Departamento de Policía de Richmond (RPD).

Además, jugó al béisbol universitario en Eccelsia College, donde uno de sus compañeros de equipo lo describió como un "hombre temeroso de Dios" y un compañero que "estaba ahí para todos".

La hermana de la prometida ha creado una campaña en GoFundMe para ayudarla a superar la pérdida de su prometido: "Debido a esta pérdida repentina, Hailey se encuentra en una situación de extrema necesidad. Con un nuevo contrato de alquiler, facturas y otros gastos imprevistos, ahora todo recae sobre sus hombros".

Un vínculo

La madre de la prometida, Sheryl Padgett, contó al programa 40/29, que la familia de la víctima es la encargada de los preparativos del funeral en el que se espera una gran asistencia entre agentes, antiguos compañeros de clase y amigos de la infancia de todo el estado.

Padgett explicó que Marsh "le propuso matrimonio a mi hija el día que falleció, a primera hora de la mañana, y la convirtió en su prometida". Con el fallecido de su hija había forjado un vínculo especial debido a la pérdida de su hijo, el hermano de Hailey: "Perdí a mi único hijo hace cuatro años en un accidente fatal en mi ciudad natal, así que conectamos y creamos un vínculo al instante. Yo lo llamaba hijo y él me llamaba mamá".

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