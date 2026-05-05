Reino Unido libra una batalla legal para extraditar y juzgar al sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

A medida que se acerca el vigésimo aniversario del caso Madeleine McCann, el sospechoso podría estar más cerca de los tribunales británicos. La Policía Metropolitana de Londres (Scotland Yard) ha manifestado su intención de presentar cargos y juzgar a Christian Brueckner, de 48 años, en territorio británico por el secuestro y asesinato de la menor.

El objetivo: El Old Bailey en 2027

Detectives de la Policía Metropolitana lideran una ambiciosa estrategia para que el ciudadano alemán comparezca ante el emblemático tribunal del Old Bailey el próximo año. Según fuentes cercanas a la investigación, los cuerpos de seguridad buscan convencer al Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) para que autorice los cargos antes de mayo de 2027, fecha en la que se cumplirán dos décadas desde que Madeleine desapareció en un apartamento en Praia da Luz, Portugal.

Un complejo rompecabezas legal

A pesar de la determinación británica, el camino hacia un juicio en Londres está lleno de baches diplomáticos.

El primero, la barrera de la extradición. La ley alemana generalmente prohíbe la extradición de sus ciudadanos a países fuera de la Unión Europea. Tras el Brexit, el Reino Unido podría enfrentarse a una negativa rotunda por parte de Berlín. Conscientes de este riesgo, las autoridades británicas contemplan alternativas. Si la extradición falla, la Met intentaría que los nuevos cargos se presenten formalmente en Alemania o incluso en Portugal, asegurando que Brueckner no escape a la acción de la justicia por tecnicismos geográficos.

Brueckner, quien ya cumple condena por otros delitos sexuales, sigue siendo el eje central de la investigación. La policía británica acelera sus planes para intentar que en el vigésimo aniversario de la tragedia comience el proceso judicial definitivo.

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