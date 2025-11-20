Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Israel anuncia la desarticulación de una red de Hamás que planeaba atentados en Alemania

La operación, coordinada con servicios europeos de inteligencia, habría permitido incautar armas y detener a varios sospechosos vinculados al grupo islamista.

Benjamin Netanyahu

Adrián Ballesteros
Publicado:

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha informado este jueves sobre la desarticulación de una célula vinculada a Hamás. Según las autoridades israelíes, la organización preparaba ataques militares en gran parte de Europa, especialmente en Alemania, contra ciudadanos israelíes y judíos.

En un comunicado oficial a los medios locales, el mandatario esclarecía lo ocurrido: "Tras una larga investigación dirigida por el Mossad -el servicio de Inteligencia exterior de Israel- y gracias a la cooperación con los servicios europeos de inteligencia y seguridad, se han desarticulado recientemente infraestructuras terroristas construidas por Hamás con el objetivo de perpetrar ataques contra objetivos israelíes y judíos"

¿Qué ha sucedido?

Entre las actuaciones destacadas se encuentra una redada desarrollada en septiembre en Viena (Austria), donde las autoridades austriacas incautaron un "depósito de armas que contenía pistolas y artefactos explosivos".

Israel vincula este arsenal con Muhamad Naim, hijo de Basem Naim, dirigente del buró político de Hamás. También se habría detectado una reunión reciente entre ambos en Catar, lo que "sugiere una posible implicación de la cúpula de Hamás en la promoción del terrorismo en Europa, con autorización para que sus operativos actuaran con autoridad y complicidad".

En Alemania, la policía detuvo a un individuo identificado como Burjan al Jatib, considerado por Israel como un "operativo conveniente" de Hamás. Las autoridades israelíes afirman que el sospechoso operaba desde Turquía, país que señalan como un punto recurrente de actividad para miembros de la organización. Estas actuaciones, asegura el Gobierno israelí, forman parte de una investigación más amplia destinada a frenar la presencia operativa del grupo en territorio europeo.

Desde la perspectiva israelí, las detenciones y hallazgos recientes son una muestra más de la creciente amenaza que Hamás representaría fuera de Oriente Medio, y del compromiso internacional por impedir sus actividades terroristas.

Reacciones y consecuencias

El anuncio israelí podría aumentar la presión sobre los servicios de seguridad europeos para reforzar la vigilancia sobre redes islamistas con conexiones internacionales. También respalda los argumentos de Israel respecto a la necesidad de mantener altos niveles de alerta frente a amenazas que trascienden el ámbito regional.

Hamás, por su parte, ha negado su implicación en las detenciones y asegura que estas acusaciones buscan desacreditar su "lucha legítima". No obstante, el grupo no ha aclarado si reconoce o no a los individuos mencionados en la investigación.

Para Alemania, la desarticulación de estas células supone un desafío importante en materia de seguridad interior, especialmente en un contexto marcado por la sensibilidad histórica y política frente al antisemitismo y el extremismo.

