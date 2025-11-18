Denuncian la muerte de una enfermera a la que diagnosticaron "gases" tras sufrir un ataque al corazón

La comunidad sanitaria de Tameside, en Gran Mánchester, continúa conmocionada tras conocerse nuevos detalles sobre la muerte de Paula Ivers, una enfermera pediátrica de 47 años que falleció tres días después de haber sido enviada a casa desde el hospital en el que trabajaba, con un diagnóstico de "gases" pese a presentar un dolor torácico extremadamente intenso. El caso, que ha sido llevado a los juzgados por la familia, ha reabierto el debate sobre los fallos en la valoración de pacientes con dolor en el pecho y la importancia de detectar emergencias cardiovasculares poco frecuentes pero potencialmente letales.

¿Que le pasó a Paula?

Hace más de un año, en marzo de 2024, Ivers acudió al servicio de urgencias del Tameside Hospital por un fuerte dolor que describió como "peor que dar a luz". Una vez en el hospital, según se ha dado a conocer durante la apertura del juicio, la enfermera se sometió a diversas pruebas diagnósticas como un electrocardiograma, análisis de sangre y radiografía de tórax. Los primeros resultados no mostraron nada fuera de lo habitual, y la calificaron como paciente de "bajo riesgo".

Tras esta valoración, Paula fue trasladada al servicio de Same Day Emergency Care, un área destinada a manejar casos que no requieren ingreso hospitalario. Allí, se le indicó que su dolor podría deberse a gases o indigestión y se le recomendó tomar un antiácido habitual. por lo que la mujer se marchó del hospital confiando en el criterio de sus compañeros. Lamentablemente, su diagnóstico estaba muy lejos de la realidad, ya que en realidad sufría una disección de aorta, una rotura en la pared del principal vaso sanguíneo del cuerpo que requiere intervención urgente.

Tres días después, la enfermera fue encontrada inconsciente en su domicilio por su hija de 9 años, después de sufrir un infarto derivado de un desgarro de la arteria aorta. Pese a los esfuerzos por reanimarla, Paula murió en su domicilio.

La familia denuncia

Un año después, la familia de Ivers ha alzado la voz contra el centro hospitalario que cometió la negligencia médica que derivó en su muerte. Durante la audiencia preliminar, el consultor responsable de su evaluación, el Dr. Osama Ahmed, ha reconocido que Ivers no debería haber sido clasificada como paciente de bajo riesgo ni enviada al área sin ingreso. También ha admitido, que el historial familiar de la enfermera, cuyo padre había muerto por un problema cardíaco a una edad similar, no fue adecuadamente valorado. La combinación de síntomas intensos y factores de riesgo requerían pruebas avanzadas como un escáner torácico, comentaba el doctor.

La familia de Paula, profundamente afectada, ha hecho público un comunicado en el que asegura sentirse "abandonada por el sistema" y reclama cambios en los protocolos de urgencias. "Mi madre estaba suplicando ayuda. Confiaba en el hospital. Y la dejaron marchar sin investigar lo suficiente", declaró su hija.

Aplazamiento judicial

El caso ha sido aplazado hasta junio de 2026, debido a la necesidad de citar a más testigos y al impacto de huelgas recientes en el hospital. Mientras tanto, asociaciones médicas y expertos en cardiología han señalado este caso como un recordatorio de la importancia de no subestimar síntomas graves, incluso cuando las pruebas iniciales no indican un problema evidente.

El caso de Paula Ivers se suma a una serie de muertes evitables que han puesto en el punto de mira la capacidad para manejar emergencias cardiovasculares complejas en determinados centros. Además, abre una nueva discusión sobre formación clínica, protocolos de riesgo y la necesidad de herramientas diagnósticas avanzadas en primera línea, factores que deberían cumplir todos los hospitales.

