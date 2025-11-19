Encuentran el cadáver de la influencer de TikTok Maurice Harrison 'Girlalala' con heridas de bala: su pareja es acusada de asesinato

La influencer Maurice Harrison fue hallada muerta el pasado viernes, 14 de noviembre, en el asiento del copiloto de un vehículo con heridas de bala. La tiktoker, conocida como 'Girlalala', fue trasladada rápidamente a un hospital de Florida, en el que perdió la vida a la edad de 21 años.

Según el informe compartido por la Oficina del Sheriff de Broward, los autoridades recibieron un aviso sobre las 19:00 horas en Lauderdale Lakes, en Florida y, ese mismo día, arrestaron en el lugar de los hechos a la pareja de la influencer, conductor el coche. El novio de la mujer se trataba de Shanoyd Whyte Jr., de 25 años, y ha sido acusado de asesinato en primer grado con arma de fuego.

La víctima, que presentaba heridas de bala y fue encontrada en estado grave en el asiento, fue trasladada por los servicios de emergencia a un hospital cercano, aunque no fueron capaces de salvar su vida y posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Shanoyd, que aseguró a los agentes que la tiktoker y él mantenían una relación sentimental desde hace "varios años", está detenido en prisión sin fianza mientras avanza la investigación policial para esclarecer los motivos exactos que envuelven al tiroteo.

Hipótesis de los hechos

Sin embargo, la hipótesis más barajada de las autoridades indica a que la pareja habría, supuestamente, vivido una fuerte discusión que "se volvió física" dentro del vehículo minutos antes de que Harrison fuera disparada.

Además, según informa NBC Miami, existirían pruebas captadas por una cámarade vigilancia en las que se muestra al sospechoso saliendo del coche con lo que podría ser un arma del fuego mientras la influencer se asoma por el lado del copiloto. En el vídeo también se observaría cómo él se acerca a ella y le ayuda a volver al coche.

Maurice Harrison, con más de 230.000 seguidores en TikTok y más de 40.000 en Instagram, trabajaba como peluquera en un salón de belleza de Pompano Beach, en Florida, y, en los últimos años, había logrado crear una comunidad de fans gracias a su personalidad y al contenido sobre el mundo de las pelucas.

Su muerte ha dado lugar a una oleada de indignación y a una campaña solidaria de recaudación de fondos en honor a la víctima.