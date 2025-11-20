Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

CHOQUE DE TRENES

Alrededor de 40 heridos, cinco de ellos graves, en el choque entre dos trenes en República Checa

Decenas de heridos después de que colisionara un tren rápido y otro de Cercanías entre las localidades de Sliv y Divcice.

Chocan dos trenes en República Checa

Chocan dos trenes en República Checa

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Dos trenes, uno de alta velocidad y otro de cercanías, chocan en el sur de República Checa dejando alrededor de 40 heridos, cinco de ellas en estado grave, según informa el portavoz del hospital de Ceske Budejovice donde fueron trasladados. El resto de los heridos presentan lesiones leves y fueron atendidos en el lugar del siniestro por los servicios de emergencia.

La se produjo poco sobre las 06.00 hora local (05.00 GMT) entre las localidades de Sliv y Divcice. De momento se desconocen las causas de choque y los conductores de los convoyes han sido sometidos a un test de alcoholemia y ambos han dado negativo.

El ministro de Transporte, Martin Kupka, asegura en la red social 'X' que el accidente se está investigando. La información preliminar que ofrece 'El portal 'Zdopravy' indica que uno de los trenes "se saltó un semáforo que prohibía el tráfico".

Este artículo es una noticia de última hora sobre el choque entre dos trenes en República Checa y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el choque entre dos trenes en República Checa en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trump relativiza el asesinato de un periodista para defender al príncipe saudí Bin Salman: "Son cosas que pasan"

Donald Trump y el príncipe saudí Bin Salmán

Publicidad

Mundo

El chavismo niega que haya negociaciones para un cambio político en Venezuela

El chavismo niega que haya negociaciones con Estados Unidos para un cambio político en Venezuela

Informe desnutrición infantil Acción contra el Hambre

Más de 43 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición severa

Santos Cerdán en Milagro (Navarra)

Santos Cerdán se refugia en su pueblo, Milagro, en Navarra, tras salir de la cárcel

Miss jamaica
Accidente

VÍDEO | Miss Jamaica, evacuada en camilla tras sufrir esta aparatosa caída en la gala de Miss Universo 2025

Chocan dos trenes en República Checa
CHOQUE DE TRENES

Alrededor de 40 heridos, cinco de ellos graves, en el choque entre dos trenes en República Checa

Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y xAI, asiste a un panel en el Foro de Inversión
Avance IA

Elon Musk asegura que la IA y los robots erradicarán la pobreza: "El dinero dejará de ser relevante y el trabajo será opcional"

El magnate explica que en una o dos décadas la IA y los robots humanoides serán la única forma de que las personas sean ricas.

Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca
Guerra Ucrania

Trump negocia un plan de paz para Ucrania, con Rusia: 28 puntos para poner fin a la guerra

El empeño del presidente de Estados Unidos Donald Trump en poner fin a la Guerra de Ucrania y Rusia no cesa. El mandatario estadounidense está desarrollando un acuerdo entre los dos países beligerantes que implicaría la cesión de parte del territorio ucraniano a la Federación rusa.

Benjamin Netanyahu

Israel anuncia la desarticulación de una red de Hamás que planeaba atentados en Alemania

Imagen de Trump y de Epstein.

Trump firma sin cámaras la ley para desclasificar los archivos del caso Epstein

La 'tiktoker' Maurice Harrison, conocida como 'Girlalala'e es asesinada

Encuentran el cadáver de la influencer de TikTok Maurice Harrison 'Girlalala' con heridas de bala: su pareja es acusada de asesinato

Publicidad