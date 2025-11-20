Alrededor de 40 heridos, cinco de ellos graves, en el choque entre dos trenes en República Checa

Dos trenes, uno de alta velocidad y otro de cercanías, chocan en el sur de República Checa dejando alrededor de 40 heridos, cinco de ellas en estado grave, según informa el portavoz del hospital de Ceske Budejovice donde fueron trasladados. El resto de los heridos presentan lesiones leves y fueron atendidos en el lugar del siniestro por los servicios de emergencia.

La se produjo poco sobre las 06.00 hora local (05.00 GMT) entre las localidades de Sliv y Divcice. De momento se desconocen las causas de choque y los conductores de los convoyes han sido sometidos a un test de alcoholemia y ambos han dado negativo.

El ministro de Transporte, Martin Kupka, asegura en la red social 'X' que el accidente se está investigando. La información preliminar que ofrece 'El portal 'Zdopravy' indica que uno de los trenes "se saltó un semáforo que prohibía el tráfico".

