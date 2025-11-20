VÍDEO | Miss Jamaica, evacuada en camilla tras sufrir esta aparatosa caída en la gala de Miss Universo 2025

Durante la ronda preliminar del Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia, Gabrielle Henry representante de Jamaica, ha protagonizado una caída mientras desfilaba en su vestido de gala. La joven no vio que el escenario llegaba a su fin y perdió el equilibrio cayendo al vacío. Fue evacuada del reciento en camilla y trasladada al hospital Paolo Rangsit, donde los médicos informaron que no presenta lesiones graves y permanece en observación.

Durante la noche, este no ha sido el único incidente, ya que Miss Gran Bretaña (Reino Unido), Danielle Latimer, también tuvo un tropiezo en el escenario: durante su pasarela con un traje inspirado en My Fair Lady, la representante inglesa se tropezó al pisarse el vestido, pero esta caída se encuentra lejos de ser un accidente. La directora nacional de Reino Unido, confirmó que la caída fue "estratégica" y formaba parte de una narrativa simbólica en su performance.

