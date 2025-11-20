Elon Musk asegura que la IA y los robots erradicarán la pobreza: "El dinero dejará de ser relevante y el trabajo será opcional"

En su intervención en el Foro de Inversión Estados Unidos-Arabia Saudita, el magnate tecnológico, fundador de Tesla, Space X y xAI, Elon Musk, ha expresado su predicción sobre el futuro de la Inteligencia Artificial. Con el avance tan rápido de esta herramienta ha afirmado que erradicará la pobreza y que trabajar no será obligatorio.

El ex mejor amigo del presidente estadounidense, Donald Trump, fue tajante al manifestar que "la IA y los robots humanoides erradicarán la pobreza", asegurando que su empresa, Tesla, no va a ser la única que los fabrique. "Básicamente, solo hay una manera de que todos sean ricos, y esa es la IA y la robótica. Asumiendo que la IA y la robótica sigan mejorando el dinero dejará de ser relevante en algún momento. Y el trabajo será opcional", zanjó.

Para el hombre más rico del mundo, las personas no necesitarán dinero ni trabajo para vivir, porque la pobreza ya no existirá. Aunque si explica que "seguirá habiendo límites para recursos como la electricidad y los materiales". Aún así se reitera en que "en algún momento, el dinero dejará de tener sentido".

Sin embargo no es un hecho que pueda ocurrir en un corto plazo, el magnate predijo que lo viviremos "quizá en 10 o 20 años". Además, no todo aquel que quiera seguir trabajando lo podrá hacer ya que este cambio "será como practicar un deporte o jugar a un videojuego". La "revolución" llegará cuando Tesla comience a fabricar los primeros "robots humanoides útiles", anunció.

"El mayor producto de la historia"

"La gente lleva mucho tiempo hablando de acabar con la pobreza y de ofrecer una atención médica excelente para todos. Solo hay una manera de hacerlo, y es con Optimus", aseguró Musk, el cual asegura que tiene potencial para "ser el mayor producto de la historia".

Se trata del robot humanoide de la empresa, que "creemos que será un increíble cirujano", expresó el pasado mes de octubre. Se compone de cámaras para vigilar el entorno, y está equipado con un cerebro, parecido al que utilizan en procesamiento y funciones a los coches autónomos de Tesla. Con una batería de 2,3 kWh, tiene 40 articulaciones electromecánicas.

No obstante, aún sin venta al mercado porque la seguridad del robot es una prioridad, el hombre más rico del mundo ya está pensando en aumentar el rango con la versión V3. Tendría lugar a comienzos de 2026, pero, a diferencia del actual, este "no parecerá un robot, sino una persona con traje de robot".

