Más de 43 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición severa

Los datos son demoledores. Más de 43 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda en el mundo. El 70% de esos menores de 5 años afectados por emaciación (la forma de desnutrición más inmediata y mortífera) viven en Asia.

Más de una cuarta parte, el 27%, viven en África, la única región donde el número de niños y niñas con retraso del crecimiento ha crecido significativamente en los últimos años. La desnutrición infantil no solo amenaza la supervivencia inmediata de la infancia, sino que también limita sus oportunidades futuras y perpetúa un ciclo de pobreza que se transmite de generación en generación.

“La desnutrición infantil es una pesada hipoteca de futuro para las nuevas generaciones. Amputando su potencial de crecimiento y desarrollo, los desnutridos de hoy serán los pobres de mañana” asegura Amador Gómez Arriba, Dtor. I+D+i en Acción contra el Hambre.

La ventana 0–5 años coincide con la mayor vulnerabilidad biológica, y la combinación pobreza mas carencia material es un predictor fuerte de malnutrición oculta. Menores de 5 años que viven en estos hogares están expuestos a dietas hipercalóricas pero pobres en nutrientes (pan, ultraprocesados baratos son la base de su dieta) y a un riesgo aumentado de anemia, déficits de micronutrientes y retrasos en el crecimiento, aunque no aparezcan todavía como “desnutrición aguda” en las estadísticas.

Lejos de los objetivos de nutrición infantil de la OMS

El informe de Acción contra el Hambre también revela que los conflictos armados agravan de manera alarmante la situación: la violencia desplaza a millones de familias, bloquea mercados y dificulta el acceso a alimentos y servicios de salud.

En Sudán, por ejemplo, más de 30 millones de personas necesitan ayuda urgente y tres millones y medio de menores de cinco años sufrieron desnutrición aguda el año pasado. 2,93 millones niños fueron diagnosticados con desnutrición aguda moderada y 0,73 millones niños con desnutrición aguda grave.

Pero hay mas, en Yemen 2,34 millones niños sufren desnutrición aguda en Mali son casi 2 millones (1,58) millones niños con desnutrición aguda y en la Franja de Gaza son 60,000 niños los que la padecen.

¿Cuáles son las secuelas de la desnutrición?

Las consecuencias son devastadoras: comprometen el desarrollo cerebral, reducen las capacidades cognitivas y el rendimiento escolar, y aumentan el riesgo de mortalidad infantil hasta once veces en casos de desnutrición aguda severa. Estas secuelas limitan las oportunidades de las nuevas generaciones y frenan el desarrollo socioeconómico de los países.

A ello se suma la insuficiencia de financiación humanitaria. El déficit mundial de recursos para combatir el hambre alcanzó el 65% en los países más necesitados en 2023, y los recortes recientes amenazan con revertir décadas de avances.

El informe completo

