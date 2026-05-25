Donald Trump publica una imagen amenazante de una bomba bajo un avión de combate: "Gracias por vuestra atención"

Mientras parece que Estados Unidos e Irán van a tener un principio de acuerdo de paz tras la guerra, el presidente, Donald Trump, ha publicado una foto de una bomba bajo un avión de combate.

En él, se puede ver escrito la siguiente frase, "gracias por vuestra atención en este asunto". Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, se acaba de pronunciar sobre las negociaciones con Irán, dice que son sólidas y que la apertura del estrecho de Ormuz, podría estar mas cerca que nunca".

"Tenemos una propuesta sólida sobre la mesa para abrir el estrecho y entablar una negociación real, significativa y con plazos definidos sobre los asuntos nucleares", afirma Marco Rubio.

Acuerdo inminente

Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar un acuerdo que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto de Oriente Medio. Todavía faltan detalles por concretar, que podrían resolverse en unos días, y la aprobación final depende de los líderes de ambos países. Pero las negociaciones avanzan hacia un pacto temporal que podría terminar con los enfrentamientos y reducir la tensión en la región.

El borrador contempla un pacto con una duración de 60 días, prorrogable si ambas partes consideran que las conversaciones avanzan de forma positiva. Durante ese periodo, el estrecho de Ormuz permanecería abierto al tráfico marítimo internacional sin peajes ni bloqueos.

A cambio, Washington levantaría parcialmente el bloqueo sobre los puertos iraníes y flexibilizaría sanciones económicas, permitiendo a Teherán volver a exportar petróleo con mayor libertad.

Sin embargo, el programa nuclear iraní, que es el asunto más complicado, quedaría aplazado para una segunda fase de las negociaciones.

Pese al optimismo de Estados Unidos, desde Teherán continúan mostrando cautela. Medios iraníes aseguran que todavía existen diferencias sobre algunas cláusulas del documento y recuerdan que la reapertura del estrecho de Ormuz no implica renunciar a sus reivindicaciones estratégicas sobre la zona.

El posible acuerdo también refleja un cambio significativo en el discurso de Trump. Hace apenas unas semanas hablaba de "rendición incondicional", mientras que ahora apuesta por una negociación gradual que permita ganar tiempo y estabilizar una región clave para la economía mundial.

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