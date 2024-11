Filtran la escalofriante última foto de Liam Payne antes de morir: "Es devastador"

Una impactante imagen puede cambiar por completo la investigación sobre la muerte de Liam Payne. El exintegrante de One Direction perdía la vida el pasado 16 de octubre al caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina, después de consumir alcohol y sustancias estupefacientes.

Ahora, más de un mes después de su trágica muerte, ha salido a la luz una escalofriante imagen que formaría parte de un vídeo grabado en el interior del hotel donde perdió la vida.

El diario británico 'Daily Mail' ha publicado esta sorprendente fotografía que muestra a un afectado Liam Payne siendo llevado en volandas por tres hombres que presuntamente serían empleados del propio hotel 'Casa Sur'.

Dos de los tres hombres que aparecen en la captura van vestidos con traje mientras trasladan al artista, que aparentemente no puede caminar por sí solo y se encontraría en un estado de inconsciencia.

Poco después se precipitó desde el balcón

La investigación determina que esta fotografía fue tomada a partir de un vídeo que se grabó a las 16:54 horas, tan solo unos 15 minutos antes de que el exOne Direction se precipitara desde el balcón con un desenlace fatal.

Tras la filtración de la imagen, el citado medio británico se pregunta si la muerte de Liam Payne pudo haberse evitado, y también cómo esas tres personas que le llevaban pudieron dejarle solo estando el artista en esas condiciones.

Fue el personal del propio hotel quien llamó a Emergencias describiendo a Payne como un "hombre agresivo" que habría consumido alcohol y sustancias estupefacientes. Una llamada que choca con esta nueva imagen.

La última imagen de Payne con vida

"Podría haberse salvado... Es devastador"

Un amigo de Liam Payne, en declaraciones al periódico 'New York Post', ha dicho lo siguiente: "Podría haberse salvado, podría haber recibido ayuda. Es devastador y exasperante".

La muerte del artista, aún bajo investigación, provocó una enorme conmoción en el mundo de la música, especialmente entre su comunidad de fans.

Payne se iba a casar con su novia

Así lo aseguró Kate Cassidy. La novia de Payne reapareció en redes sociales un tiempo después de su muerte y desveló los planes de la pareja a corto plazo. Tengo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara, decía: 'Kate y yo nos casaremos dentro de un año, juntos para siempre 444'. Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado".

