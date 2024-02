Rusia condena a 2 años y medio de cárcel al Nobel de la Paz Oleg Orlov por llamar "fascista" al régimen de Putin

Tan solo diez días después de la muerte de Alexéi Navalni​, Rusia vuelve a ser noticia por perseguir a los opositores del régimen de Putin. Este martes se ha condenado a dos años y medio de cárcel a Oleg Orlov, un conocido activista de los Derechos Humanos perseguido por el Kremlin, que consiguió un Nobel de la Paz en 2022.

Un tribunal de Moscú ha condenado a este hombre de 70 años, uno de los fundadores de la ONG Memorial, por criticar a las Fuerzas Armadas rusas. Concretamente, por escribir un artículo en el que llamó al actual régimen político ruso "totalitario y fascista".

En 2023, en un primer juicio, la Justicia le condenó únicamente al pago de una multa de 150.000 rublos (unos 1.500 euros), pero entonces la Fiscalía recomendó la repetición del juicio por la falta de un móvil. En la segunda cita judicial, con una causa actualizada, el tribunal ha ordenado que Orlov pase 30 meses en prisión.

El activista ha defendido su inocencia ante los jueces alegando que no se puede procesar a nadie por expresar sus opiniones, sean o no críticas con las Fuerzas Armadas o el Gobierno. Pero no ha servido de nada. Cuando Orlov ha salido del tribunal, directamente hacia la cárcel, ha sido aplaudido por sus seguidores.

La comunidad internacional pide su liberación

La comunidad internacional se ha movilizado para hacer todo lo posible para lograr la liberación de Orlov. Una portavoz de Human Rights Watch (HRW), Tanya Lokshina, ha considerado el caso "una farsa kafkiana" y pide que Rusia rinda cuentas por sus "persistentes y atroces" violaciones de los Derechos Humanos, "antes de que sea demasiado tarde".

También la relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Rusia, Mariana Katzarova, ha denunciado la "politización" de la justicia por parte de las autoridades para silenciar a las voces discrepantes.

Asimismo, la Unión Europea se ha pronunciado y ha pedido que se archiven los cargos contra Orlov. "Nada puede desacreditar más a este Ejército que sus propias acciones y comportamientos en Ucrania. Urgimos a Rusia a que cumpla su propia Constitución y retire los cargos", ha señalado el portavoz de Exteriores del bloque, Peter Stano.

