El rey Carlos III condecora a la niñera española que cuida de los hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton

Siempre discreta, buscando el segundo plano, María Teresa Turrión lleva años siendo partícipe en la sombra del día a día de la Casa Real británica. Esa dedicación se ve reconocida por la decisión del rey Carlos de Inglaterra de otorgarla la Medalla Real Victoriana, una distinción que representa la gratitud real. La palentina lleva más de una década junto al heredero real, Guillermo de Inglaterra, y su esposa, Kate Middleton.

Cada año por estas fechas, el palacio de Buckingham publica la lista de las personas reconocidas con esos honores. Turrión recibirá la medalla de plata por sus años de servicio como niñera real desde el año 2014. La ceremonia de entrega todavía no tiene fecha confirmada. Sí se sabe que estará encabezada por el propio monarca y que en el acto, la palentina será protagonista dejando de lado por un momento la discreción a la que acostumbra.

Ese reconocimiento fue creado por la reina Victoria en 1896 con el objetivo de agradecer públicamente y con honores a quienes habían prestado un servicio personal a la Reina o a cualquier miembro de su familia. No se otorga por recomendación del Gobierno ni debe ser aprobada por comités independientes.

Su papel junto a la Familia Real

La trayectoria de la palentina hasta el palacio ha sido de gran esfuerzo y exigencia. Se formó en el prestigioso Norland College, especializado en el cuidado infantil y reconocido a nivel internacional. La familia real británica la contrató poco después del nacimiento del príncipe Jorge, segundo en la línea de sucesión al trono. Desde entonces, se ha hecho cargo del cuidado y de la educación de los tres vástagos de los príncipes de Gales. Algunas fuentes aseguran que incluso podría estar enseñándoles a hablar español.

Son pocas las imágenes en las que se puede ver a Turrión junto a la familia real. Destacó su presencia durante el bautizo de la princesa Carlota por su uniforme marrón y blanco del Norland College.

El rey de Inglaterra ha sumado más personas a la lista de reconocimientos durante 2025. El más mediático fue el de David Beckham, que fue nombrado caballero británico con el tratamiento de “Sir” durante una ceremonia que tuvo lugar el pasado mes de noviembre. El sucesor de Isabel II también ha honrado a la actriz Cynthia Erivo con la Orden del Imperio británico por su legado musical y escénico.

