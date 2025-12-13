Carlos III anuncia que su tratamiento de cáncer podrá "reducirse" en el próximo año

El rey británico, Carlos III, ha anunciado en un mensaje televisado que su programa de tratamiento contra el cáncer podrá "reducirse" en el próximo año. Tal y como ha asegurado el monarca, ha compartido "la buena noticia de que, gracias al diagnóstico precoz, la intervención efectiva y el cumplimiento de las órdenes de los médicos", su programa de tratamiento de cáncer podrá "reducirse" en el "nuevo año".

En esta inusual comparecencia televisada en la cadena británica Channel 4, Carlos III compartió su experiencia personal con la enfermedad y aseguró que este "hito" es, a la vez, "una bendición personal y un testimonio de los notables avances que se han producido en la investigación del cáncer en los años recientes".

Fuentes cercanas al monarca precisaron que Carlos III seguirá sometiéndose al tratamiento para el cáncer, pero dada su progresión positiva, ahora iniciará una fase preventiva y reducirá su periodicidad.

Tal y como aseguró el rey del Reino Unido en esa comparecencia, "un diagnóstico precoz, simplemente, salva vidas". A sus 77 años, compartió desde su propia experiencia cómo la noticia de la enfermedad puede ser "abrumadora", pero si se detecta de forma temprana, es la "clave" para transformar los procesos, dar un tiempo incalculable a los equipos médicos y esperanza a los pacientes.

Carlos III asegura que, durante su propio viaje con el cáncer, le "ha conmovido profundamente lo que solo puedo denominar la 'comunidad de cuidados' que rodea a cada paciente de cáncer". Para el rey de Reino Unido, esa comunidad de cuidados la forman "especialistas, enfermeros, investigadores y voluntarios que trabajan para salvar y mejorar vidas".

En este sentido, el monarca dijo que, durante el tratamiento, había conocido un dato que le preocupaba "profundamente". Ese dato tenía que ver con las pruebas de cribado de cáncer y es que "más de nueve millones de personas en el Reino Unido no están al día con esas pruebas". Para Carlos III, esto son "nueve millones de oportunidades de diagnóstico temprano que se pierden".

Asimismo, Carlos III comentó que se le había trasladado que a menudo la gente evita someterse a estos chequeos porque imaginan que son "aterradores o incómodos". Bajo su punto de vista, "unos momentos de pequeña incomodidad son el ínfimo precio a pagar por la certeza que después llega a la mayoría de gente cuando les dicen que o no necesitan más pruebas o se les ofrece la oportunidad de detectar la enfermedad de forma temprana".

También el monarca ha enviado un mensaje a la población pidiendo que "tomen parte para ayudar a la detección temprana de cáncer".

Keir Starmer valoró el "poderoso mensaje" del monarca

El mensaje televisado de Carlos III forma parte de la campaña 'Stand up to cancer' o enfrentarse al cáncer. Dicha campaña se ha lanzado de forma conjunta por la organización 'Cancer Research UK' y Channel 4 y coincide con el lanzamiento en el Reino Unido de una herramienta de consulta en línea sobre los chequeos de la enfermedad.

El primer ministro británico, Keir Stramer, valoró en una publicación en X el "poderoso mensaje" del monarca y aseguró hablar en nombre de todo el país al expresar su "alegría" tras conocer que su tratamiento de cáncer será reducido el año que viene.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.