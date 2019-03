Una española retenida en India con sus mellizos adoptados por un cambio en la legislación

Fueron a Bombay a recoger a sus dos mellizos fruto de una gestacion subrogada y al intentar regresar a España le prohibieron el paso. El motivo es un cambio en las leyes de la India y un documento que debe ser expedido por el consul o la embajada del país de destino del que carecen estos padres.

Los nacimientos con vientre de alquiler o madre subrogada están permitidos en la India y aunque no son legales en España los padres de niños nacidos por este método sí podrían entrar en el país al ser sus padres españole. Sin embargo la nueva ley india establece que para poder salir del país los progenitores necesitan un documento que certifique que los niños han sido concebidos por una madre subrogada y que son aceptados en el país de destino, papel que la embajada les ha negado a estos progenitores.



Ana Coto, la madre adoptiva de estos niños,ha denunciado en el programa Espejo Público que no tiene medios para salir del país y no está recibiendo ayuda del consulado ni la embajada españolas.



"Sólo necesitamos una carta donde ponga que Carmen y Lucas Vidal nacieron por un tratamiento de surrogación, con esa carta vamos a la Policía y al día siguiente podemos volver a España", asegura Ana. "Desde España se niegan a expedir el documento porque sostienen que aquí está prohibida esa maternidad, pero ellos no piden que se apruebe, simplemente que se certifique", destaca la madre de los pequeños.

Debido a la difusión de su historia a través de los medios de comunicación, la progenitora se muestra esperanza en que las autoridades atajen el problema con la máxima rapidez posible.