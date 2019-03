Reino Unido se siente "decepcionado" por el asilo de Ecuador a Assange

El Reino Unido se mostró "decepcionado" con la decisión del Gobierno de Ecuador de conceder asilo político al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la embajada ecuatoriana de Londres desde el pasado 19 de junio. En un comunicado, un portavoz del ministerio británico de Asuntos Exteriores indicó que, en virtud de la legislación del Reino Unido y agotadas ya todas las vías legales, "el Gobierno está obligado a extraditar a Suecia" al activista australiano.

El gobierno británico ha advertido a Ecuador que el Reino Unido tiene una ley que permite revocar el estatus diplomático a las embajadas, aunque por parte de ciertas autoridades ya han surgido dudas sobre si esta legislación se puede llevar a cabo o no. Anteriormente ya había fuertes tensiones diplomáticas entre los dos países y parece ser que Londres no está dispuesto a facilitar un salvoconducto para su extradicción, así lo han dicho las autoridades inglesas.

Suecia

La Fiscalía sueca evitó pronunciarse sobre la eventual concesión de asilo de Ecuador al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, al que la Justicia del Reino Unido ha decidido extraditar Suecia donde se le acusa de delitos sexuales. La directora de la Fiscalía, Marianne Ny, aseguró en un escueto comunicado que "no comentará el asunto en tanto en cuanto siga siendo gestionado por las autoridades británicas", ya que Assange se encuentra en Londres.

La nota argumenta asimismo que "el hecho de que Ecuador le haya garantizado el asilo a Julian Assange no afecta a la investigación criminal sueca", que sigue abierta. Una portavoz de la Fiscalía sueca explicó, cuando aún no se había hecho oficial la concesión de asilo por Quito, que desde Estocolmo se seguía atentamente la evolución del caso Assange, pero que preferían no posicionarse. "No vamos a hacer ningún comentario al respecto. Tampoco después de la decisión de Ecuador".