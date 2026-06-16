Reino Unido
Reino Unido investiga a una fragata rusa por disparar contra un yate en el Canal de la Mancha
Una fragata rusa dispara tiros de advertencia contra un yate civil británico en el Canal de la Mancha. Defensa ya ha abierto una investigación al respecto
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El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha abierto este martes una investigación tras recibir informes de que la fragata rusa 'Admiral Grigorovich' efectuó "disparos de advertencia" a menos de 500 metros de un yate británico que navegaba por el Canal de la Mancha.
El incidente tuvo lugar este martes alrededor de las 11.40 horas, entre la isla de Wight y Normandía, concretamente a unas 20 millas náuticas al sur de la primera, ya fuera de las aguas territoriales británicas.
Según informan varios medios británicos y rusos, no se habrían producido heridos ni daños en el yate, que pudo continuar su travesía después de que una embarcación de las autoridades británicas se acercara para recabar información y comprobar que la tripulación se encontraba a salvo.
Control en el Canal de la Mancha
Se trata de un incidente aislado, sin relación con lo ocurrido el domingo, cuando las Fuerzas Armadas británicas interceptaron y abordaron un buque sospechoso de pertenecer a la denominada "flota fantasma" rusa, según explicó una fuente del Ministerio a la agencia France-Presse (AFP).
Los buques de guerra rusos que atraviesan el Canal de la Mancha son vigilados habitualmente por la Marina Real británica. En este caso, el 'Admiral Grigorovich' estaba siendo monitorizado por el patrullero 'HMS Mersey', mientras que la embarcación auxiliar se dirigía al yate para asistirlo.
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