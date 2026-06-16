Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Reino Unido

Reino Unido investiga a una fragata rusa por disparar contra un yate en el Canal de la Mancha

Una fragata rusa dispara tiros de advertencia contra un yate civil británico en el Canal de la Mancha. Defensa ya ha abierto una investigación al respecto

Reino Unido investiga a una fragata rusa por disparar contra un yate en el Canal de la Mancha.

Reino Unido investiga a una fragata rusa por disparar contra un yate en el Canal de la Mancha. Europa Press

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha abierto este martes una investigación tras recibir informes de que la fragata rusa 'Admiral Grigorovich' efectuó "disparos de advertencia" a menos de 500 metros de un yate británico que navegaba por el Canal de la Mancha.

El incidente tuvo lugar este martes alrededor de las 11.40 horas, entre la isla de Wight y Normandía, concretamente a unas 20 millas náuticas al sur de la primera, ya fuera de las aguas territoriales británicas.

Según informan varios medios británicos y rusos, no se habrían producido heridos ni daños en el yate, que pudo continuar su travesía después de que una embarcación de las autoridades británicas se acercara para recabar información y comprobar que la tripulación se encontraba a salvo.

Control en el Canal de la Mancha

Se trata de un incidente aislado, sin relación con lo ocurrido el domingo, cuando las Fuerzas Armadas británicas interceptaron y abordaron un buque sospechoso de pertenecer a la denominada "flota fantasma" rusa, según explicó una fuente del Ministerio a la agencia France-Presse (AFP).

Los buques de guerra rusos que atraviesan el Canal de la Mancha son vigilados habitualmente por la Marina Real británica. En este caso, el 'Admiral Grigorovich' estaba siendo monitorizado por el patrullero 'HMS Mersey', mientras que la embarcación auxiliar se dirigía al yate para asistirlo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: Un pescador libera a un tiburón blanco sentándose encima de él

tiburón EEUU

Publicidad

Mundo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski

El G7 muestra unidad con Zelenski y acuerda aumentar la presión sobre Rusia con nuevas sanciones para poner fin a la guerra en Ucrania

Reino Unido investiga a una fragata rusa por disparar contra un yate en el Canal de la Mancha.

Reino Unido investiga a una fragata rusa por disparar contra un yate en el Canal de la Mancha

Besos de Meloni en la cumbre del G7

Los besos de Meloni, la camiseta de Alemania en el Mundial... las anécdotas de la cumbre del G-7

Imagen del servicio postal australiano, Australia Post
Australia

Australia equipa a sus carteros con un aerosol especial para evitar más ataques de perros

El dueño del helicóptero en el que iban Gaspi y Oliver Tree había sido multado un año antes por ocultar información
TRAGEDIA BRASIL

El dueño del helicóptero en el que iban Gaspi y Oliver Tree había sido multado un año antes por ocultar información

Imagen del youtuber John Davis junto a su madre
Influencer

Muere el youtuber John Davis tras sufrir un fallo cardíaco al finalizar un directo

El creador de contenido sufría diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial.

Vladimir Putin, presidente de Rusia
ELECCIONES RUSIA

Vladimir Putin convoca elecciones legislativas para el 20 de septiembre

Por primera vez desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania participarán en unas elecciones las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

La cantante Bonnie Tyler en estado muy grave tras despertar del coma

La cantante Bonnie Tyler despierta del coma y sigue en estado muy grave

tiburón EEUU

VÍDEO: Un pescador libera a un tiburón blanco sentándose encima de él

Se estrella un bombardero B-52

Un bombardero B-52 Stratofortress de EE.UU. se estrella nada más despegar y deja 8 muertos

Publicidad