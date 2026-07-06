Reaparece la princesa Mette-Marit tras su trasplante de pulmón para celebrar la victoria de Noruega ante Brasil

La selección noruega vivió el pasado domingo una histórica victoria que fue seguida con especial interés incluso por la Casa Real de Noruega. Los herederos de la Corona, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, viajaron a Estados Unidos para presenciar el encuentro desde las gradas, mientras que sus padres, los príncipes Haakon y Mette-Marit, siguieron el partido desde el Palacio de Skaugum, su residencia oficial.

Así lo ha mostrado la familia real noruega a través de sus redes sociales. Con una bufanda de la selección al cuello, la princesa Mette-Marit ha reaparecido públicamente tras someterse a un trasplante de pulmón. En una de las imágenes compartidas, en la que se aprecia su buen estado de salud, aparece sentada en el sofá abrazada a su marido, ambos equipados con los colores de Noruega para apoyar a su selección en el Mundial de 2026.

¿Regreso a la vida pública?

La reaparición de la heredera se produce menos de un mes después de que fuera intervenida con "éxito" en el Hospital Nacional de Oslo (Rikshospitalet). Desde entonces, la princesa ha permanecido centrada en su recuperación y alejada de la vida pública, hasta esta esperada aparición.

El delicado estado de salud de Mette-Marit la obligó a reducir de forma significativa su agenda oficial durante los últimos meses debido a la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018. Ante la evolución de la enfermedad, el trasplante de pulmón se convirtió en un paso necesario.

Mientras se especulaba sobre un posible regreso de la princesa a la esfera pública, la propia Casa Real de Noruega ha querido matizar la situación, asegurando que Mette-Marit continúa bajo observación médica y que no habrá una reincorporación inmediata. "Como ya anunciamos, les informaremos cuando la princesa heredera reciba el alta hospitalaria. Por el momento, aún no la ha recibido", ha señalado Liv Anette Luane, asesora de comunicación de la institución a NRK, la cadena pública del país.

Noruega y su Casa Real unidas ante la victoria en el Mundial

"Toda la familia siguió el partido con gran emoción: los reyes desde Mågerø, los príncipes herederos desde el Palacio Real, y la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus desde el estadio en Estados Unidos. ¡Enhorabuena a la selección nacional, al cuerpo técnico y a toda Noruega por esta extraordinaria hazaña!", han compartido a través de su cuenta oficial de Instagram.

En otra de las imágenes del carrusel compartido por la Casa Real, los príncipes Haakon y Mette-Marit aparecen todavía con sus bufandas de la selección mientras observan, sonrientes, a través de una ventana del Palacio de Skaugum. Desde allí pudieron contemplar las celebraciones que transcurrían tanto en los jardines reales como en los alrededores de la residencia.

Haakon junto a aficionados de la selección noruega. | Instagram: @detnorskekongehus

Momentos después, Haakon salió a la calle para sumarse a los aficionados de la selección y celebrar la victoria ante Brasil. El heredero se mostró cercano con todos los congregados a las puertas del palacio, compartiendo con ellos la alegría por el triunfo de la selección.

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