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Mueren once personas tras los nuevos bombardeos rusos sobre Ucrania

Las tropas rusas atacaron con dureza en la noche del domingo a Kiev. Hasta el momento son once las víctimas mortales y 46 las heridas, de las cuales 27 de ellas han sido hospitalizadas.

Guerra Ucrania Rusia: última hora de los bombardeos y últimas noticias en Kiev hoy

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Juan Vivancos
Publicado:

Once personas han muerto y 46 han resultado heridas a causa de nuevos bombardeos por parte de Rusia sobre Kiev iniciados el domingo por la noche. El ataque no ha pillado por sorpresa a Ucrania, ya que horas antes el presidente del país, Volodimir Zelenski había citado informaciones de inteligencia sobre la ofensiva rusa contra la capital ucraniana. "Es típico de Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara" indicaba el máximo mandatario ucraniano.

Actualmente, como han señalado los médicos, son once las víctimas mortales, aunque probablemente el número irá subiendo con el paso de las horas. Los heridos ascienden a 46, de los que 27 han sido hospitalizados, "incluidos tres niños" como ha subrayado el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó en sus redes sociales.

"Hay destrucción y daños en cuatro distritos de la ciudad, especialmente en el distrito de Podolski" ha indicado el alcalde.

El dirigente local ha comentado también que "los equipos de rescate están subsanando las consecuencias del ataque en los distritos de Obolonski y Holosiivski" y que los médicos se encuentran en edificios donde se han producido los impactos.

Bombardeados edificios de gran altura

El gobernador de Kiev, Timur Tkachenko ha lamentado que "la situación más grave se da en los distritos de Darnitsia y Podilski, donde los rusos han bombardeado directamente edificios de viviendas de gran altura". "La situación es cambiante, se están llevando a cabo operaciones de socorro en más de 20 lugares" ha indicado también.

Duro ataque

Según ha confirmado en un comunicado La Fuerza Aérea ucraniana, las tropas rusas han lanzado 351 drones y 68 misiles, incluidos seis misiles antibuque 'Zircon', 29 misiles balísticos 'Iskande' y 'Kalibr', y 33 misiles de crucero 'Kh-101'.

También ha afirmado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 37 misiles y 326 drones y ha confirmado 34 ubicaciones de Ucrania, así como la caída de restos de las interceptaciones en otros 16 lugares. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones en el espacio aéreo ucraniano" ha alertado.

Justificación del Ministerio de Defensa ruso

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado a través de sus redes sociales el ataque justificándolo como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia".

La cartera ha reseñado que sus tropas han usado "armas de precisión de largo alcance y drones" para atacar "instalaciones de la industria militar e instalaciones de combustible y energía" en Kiev y la región de Kiev, así como "infraestructuras de aeródromos militares" en la capital ucraniana, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasi y Chernígov.

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