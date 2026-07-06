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La OTAN mide su unidad en Ankara bajo la presión de Donald Trump

La cumbre arranca con el gasto en Defensa, el futuro de la Alianza y el primer cara a cara entre Donald Trump y Pedro Sánchez como principales focos de tensión.

Donald Trump en el Palacio de Versalles

Donald Trump en el Palacio de Versalles EFE

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Sara Díaz
Publicado:

La cumbre de la OTAN arranca este martes en Ankara en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos y varios de sus aliados europeos. Aunque las reuniones comienzan oficialmente mañana, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ya se encuentra en la capital turca, donde este lunes presentará las prioridades del encuentro.

La cita reunirá a los líderes de los 32 países miembros en un momento clave para el futuro de la organización. Sobre la mesa estarán el aumento del gasto en Defensa, el reparto de responsabilidades entre Europa y Estados Unidos y el nuevo modelo estratégico de la Alianza, conocido como 'OTAN 3.0'. El objetivo es que los países europeos asuman un mayor peso en la defensa convencional y refuercen tanto sus capacidades militares como su industria de defensa.

Uno de los principales focos de atención será la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en los últimos meses ha endurecido sus críticas contra varios aliados europeos por considerar insuficiente su inversión militar. Washington insiste en que los miembros deben avanzar hacia un gasto equivalente al 5% de su PIB en Defensa y ha advertido de que evaluará el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en anteriores cumbres.

España llegará al encuentro defendiendo que ya cumple con las capacidades militares comprometidas con la Alianza y manteniendo su objetivo de destinar el 2,1% del PIB a Defensa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizará además uno de los encuentros más esperados al coincidir por primera vez cara a cara con Trump desde el aumento de las discrepancias entre ambos gobiernos sobre el gasto militar y la política internacional.

Además del gasto militar, los líderes abordarán la continuidad del apoyo a Ucrania, el fortalecimiento de la industria europea de defensa y la capacidad de la OTAN para responder a un escenario internacional cada vez más complejo. La cita de Ankara servirá para comprobar hasta qué punto los 32 aliados mantienen una posición común o si las diferencias políticas amenazan con condicionar el futuro de la organización.

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