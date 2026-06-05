Novedades del estado de salud de la princesa Mette-Marit y su enfermedad: "Pone en peligro su vida"

La salud de la princesa heredera Mette-Marit atraviesa su momento más delicado desde que hizo público su diagnóstico de fibrosis pulmonar crónica en 2018. La Casa Real de Noruega ha confirmado que la esposa del príncipe heredero Haakon, ha sido incluida oficialmente en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón, una decisión que refleja el importante deterioro que ha experimentado su enfermedad en los últimos meses.

Según el comunicado difundido por la institución, los especialistas que siguen su caso han determinado que la evolución de la patología es lo suficientemente grave como para requerir esta intervención. Tras someterse a numerosas pruebas médicas y evaluaciones clínicas, el equipo sanitario ha concluido que el trasplante representa la mejor alternativa para afrontar una enfermedad que afecta de manera progresiva a su capacidad respiratoria.

"Pone en peligro su vida"

"Como consecuencia de su grave enfermedad pulmonar crónica, que pone en peligro su vida, y tras exhaustivos exámenes médicos, su Alteza Real la Princesa Heredera Mette-Marit ha sido incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón", dice textualmente el comunicado.

La noticia ha generado una gran preocupación tanto en Noruega como en el resto de Europa, especialmente después de que la princesa fuera vista recientemente en el Hospital Universitario de Oslo acompañada por su marido y por su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra. En los últimos tiempos, además, se había podido observar que Mette-Marit necesitaba apoyo de oxígeno en determinadas circunstancias, una señal visible del avance de su afección pulmonar.

La gravedad de la situación ha tenido consecuencias inmediatas para la familia real. La princesa heredera ha suspendido buena parte de sus compromisos oficiales, mientras espera la llegada de un órgano compatible. Por su parte, el príncipe Haakon ha reorganizado completamente su agenda para permanecer cerca de su esposa durante este proceso, reduciendo viajes y cancelando algunas actividades institucionales previstas para las próximas semanas.

Se aplazan las bodas de plata

Otro de los cambios más significativos afecta a la vida familiar, es que Ingrid Alexandra regresará a Noruega para estar más cerca de sus padres, y continuará temporalmente sus estudios en Oslo. Asimismo, la celebración de las bodas de plata de los príncipes herederos, prevista para agosto de 2026, ha quedado aplazada sin una nueva fecha definida.

La inclusión de Mette-Marit en la lista de espera para un trasplante, marca un punto de inflexión en la lucha contra la enfermedad que padece desde hace ocho años, y abre una nueva etapa marcada por la incertidumbre, pero también por la esperanza de una futura mejoría.

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