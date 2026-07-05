La posible erupción del volcán Etna obliga a cerrar parte del espacio aéreo de Sicilia

El volcán Etna ha experimentado una nueva erupción en su cráter sureste que ha obligado, este domingo, al cierre parcial del espacio aéreo en la isla italiana de Sicilia, en consecuencia, a restringir las operaciones del aeropuerto de Catania debido a la emisión de ceniza volcánica.

"Debido a la actividad eruptiva y a la consiguiente emisión de ceniza volcánica a la atmósfera, se ha ordenado el cierre del espacio aéreo correspondiente a la nube de ceniza situada al sur del volcán (sector B2)", informó la sociedad gestora del aeródromo (SAC) en una nota.

La medida está prevista hasta las 19:00 hora local, esto supone la suspensión de todos los vuelos con destino a Catania. Sin embargo, el aeropuerto mantiene, por el momento, las operaciones de salina de los aviones que ya se encuentran en tierra.

Las autoridades intensifican el nivel de vigilancia

La emisión de ceniza comenzó este domingo alrededor de las 05:45 GMT y se intensificaron una hora después, generando así una columna de ceniza de unos 1,5 kilómetros de altura que el viento está desplazando hacia el sur, explicó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología en un comunicado.

Los científicos han declarado que los modelos de previsión elaborados a partir de datos meteorológicos indican que, en las próximas horas, la dispersión de la ceniza continuará hacia el sur.

Ante esta situación, la Sociedad Gestora del Aeródromo ha pedido a todos los pasajeros que consulten el estado de sus vuelos con las aerolíneas correspondientes antes de desplazarse al aeropuerto.

Una nueva e inesperada emisión de ceniza

El Etna, siendo el volcán más alto de Europa y uno de los más activos del mundo, comenzó el pasado 26 de junio una nueva fase de actividad eruptiva caracterizado por la expulsión de lava obligando a las autoridades italianas a intensificar el nivel de vigilancia del 'géiser'.

El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología confirmó que los flujos de lava iniciados a finales de junio se habían detenido por completo el 4 de julio, pero esta nueva e inesperada emisión de ceniza ha alterado los planes de miles de viajeros. Anteriormente, también se detectó un segundo y pequeño flujo de lava, entre la noche del 2 y el 3 de julio, que avanzó poco más de un centenar de metros antes de detenerse.

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