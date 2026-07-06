Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Terremoto Venezuela

Delcy Rodríguez anuncia una nueva unidad militar de emergencias mientras Venezuela sigue de luto por los terremotos

Se trata de un cuerpo militar especializado en emergencias, equiparable a la UME española. Lo ha anunciado en plena ola de críticas por la gestión de los terremotos del pasado 24 de junio, que ya dejan 3.342 fallecidos y miles de personas afectadas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez EFE

Publicidad

Laura Tarsà
Publicado:

Delcy Rodríguez ha aprovechado el acto conmemorativo del 215 aniversario de la independencia de Venezuela para anunciar este nuevo cuerpo militar especializado en emergencias. En su discurso, la presidenta interina ha defendido la actuación de su Ejecutivo frente a las crecientes críticas de supervivientes y organizaciones humanitarias, que consideran que la respuesta inicial fue demasiado lenta y que la ayuda tardó en llegar a muchas de las zonas más afectadas. Delcy Rodríguez insiste en que las fuerzas de seguridad se desplegaron desde el primer momento y que el nuevo cuerpo militar servirá para mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.

Por ahora, el Gobierno no ha explicado cómo estará organizada esta nueva unidad, cuántos efectivos tendrá ni cuándo comenzará a operar, pero, mientras tanto, las cifras de la tragedia siguen aumentando. El Ministerio de Comunicación informó de que, además de los 3.342 fallecidos, los terremotos dejaron 16.470 heridos y 17.345 personas sin hogar.

Los vecinos de La Guaira intenta recuperar sus pertenencias

En La Guaira, donde la destrucción sigue siendo visible en prácticamente cada calle, muchos vecinos continúan regresando a sus viviendas, o a lo que queda de ellas, para intentar recuperar algunas de sus pertenencias. Con la ayuda de cuerdas, bajan muebles, electrodomésticos y otros objetos desde edificios seriamente dañados, conscientes de que en muchos casos será lo único que podrán salvar.

El aniversario de la independencia dejó, pues, espacio para el recuerdo. Decenas de personas participaron en una vigilia celebrada en la Universidad Central de Venezuela, donde familiares, estudiantes y ciudadanos encendieron velas en homenaje a las víctimas. En un ambiente de silencio y emoción, el acto sirvió para recordar a quienes perdieron la vida y para expresar el dolor de un país que aún trata de recuperarse de una tragedia cuyas heridas siguen muy abiertas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trump celebra los 250 años de la independencia de EEUU con un discurso en Washington

Espectadores observan el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes del espectáculo de fuegos artificiales con motivo del Día de la Independencia en la Explanada Nacional de Washington D. C., Estados Unidos, el 4 de julio de 2026.

Publicidad

Mundo

Terremotos Venezuela

Última hora de los terremotos de Venezuela, en directo: 35 españoles muertos y 140 desaparecidos en el doble terremoto en Venezuela

Primeras imágenes de la princesa Mette-Marit tras su trasplante de pulmón.

Reaparece la princesa Mette-Marit tras su trasplante de pulmón para celebrar la victoria de Noruega ante Brasil

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez anuncia una nueva unidad militar de emergencias mientras Venezuela sigue de luto por los terremotos

El presidente de Estados Unidos no quiere coincidir con ella durante la cumbre de la OTAN en Turquía
Donald Trump

Donald Trump bromea con "ponerle una orden de alejamiento" a Giorgia Meloni para que no se acerque a él durante la cumbre de la OTAN

Donald Trump en el Palacio de Versalles
Cumbre OTAN

La OTAN mide su unidad en Ankara bajo la presión de Donald Trump

Guerra Ucrania Rusia: última hora de los bombardeos y últimas noticias en Kiev hoy
Guerra

Mueren once personas tras los nuevos bombardeos rusos sobre Ucrania

Las tropas rusas atacaron con dureza en la noche del domingo a Kiev. Hasta el momento son once las víctimas mortales y 46 las heridas, de las cuales 27 de ellas han sido hospitalizadas.

Terremotos en Venezuela
TERREMOTO VENEZUELA

Los terremotos en Venezuela dejan 3.342 muertos, 35 de ellos españoles y más de 16.000 heridos

Décimo día desde los dos terremotos de Venezuela que sacudieron al país y la cifra de fallecidos y heridos continúa aumentando. El Gobierno anuncia nueva serie de medidas y ayudas para todos los venezolanos.

Imagen del reencuentro con su familia

Las imágenes de cómo recibieron a Kate Middleton tras escalar las tres cumbres más altas de Gran Bretaña

Etna entra en erupción

La posible erupción del volcán Etna obliga a cerrar parte del espacio aéreo de Sicilia

Niña atrapada en escombros Venezuela

Una niña de 12 años atrapada bajo los escombros en La Guaira: "Sabía que me iban a rescatar"

Publicidad