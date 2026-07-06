Delcy Rodríguez anuncia una nueva unidad militar de emergencias mientras Venezuela sigue de luto por los terremotos

Delcy Rodríguez ha aprovechado el acto conmemorativo del 215 aniversario de la independencia de Venezuela para anunciar este nuevo cuerpo militar especializado en emergencias. En su discurso, la presidenta interina ha defendido la actuación de su Ejecutivo frente a las crecientes críticas de supervivientes y organizaciones humanitarias, que consideran que la respuesta inicial fue demasiado lenta y que la ayuda tardó en llegar a muchas de las zonas más afectadas. Delcy Rodríguez insiste en que las fuerzas de seguridad se desplegaron desde el primer momento y que el nuevo cuerpo militar servirá para mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.

Por ahora, el Gobierno no ha explicado cómo estará organizada esta nueva unidad, cuántos efectivos tendrá ni cuándo comenzará a operar, pero, mientras tanto, las cifras de la tragedia siguen aumentando. El Ministerio de Comunicación informó de que, además de los 3.342 fallecidos, los terremotos dejaron 16.470 heridos y 17.345 personas sin hogar.

Los vecinos de La Guaira intenta recuperar sus pertenencias

En La Guaira, donde la destrucción sigue siendo visible en prácticamente cada calle, muchos vecinos continúan regresando a sus viviendas, o a lo que queda de ellas, para intentar recuperar algunas de sus pertenencias. Con la ayuda de cuerdas, bajan muebles, electrodomésticos y otros objetos desde edificios seriamente dañados, conscientes de que en muchos casos será lo único que podrán salvar.

El aniversario de la independencia dejó, pues, espacio para el recuerdo. Decenas de personas participaron en una vigilia celebrada en la Universidad Central de Venezuela, donde familiares, estudiantes y ciudadanos encendieron velas en homenaje a las víctimas. En un ambiente de silencio y emoción, el acto sirvió para recordar a quienes perdieron la vida y para expresar el dolor de un país que aún trata de recuperarse de una tragedia cuyas heridas siguen muy abiertas.

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