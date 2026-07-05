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Las imágenes de cómo recibieron a Kate Middleton tras escalar las tres cumbres más altas de Gran Bretaña

La princesa de Gales completó el reto de los Tres Picos para recaudar fondos destinados al Royal Marsden de Londres dedicada a impulsar programas de atención integral para pacientes con cáncer.

Imagen del reencuentro con su familia

Imagen del reencuentro con su familia ANTENA 3 NOTICIAS

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Ruth Galvez
Publicado:

La princesa de Gales, Kate Middleton, completó el fin de semana pasado el reto de los Tres Picos, una exigente prueba de resistencia que consiste en ascender en 24 horas las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales, con el objetivo de concienciar sobre el cáncer y recaudar fondos para el hospital londinense en el que fue tratada.

Hay que recordar que la princesa anunció en marzo de 2024 que estaba recibiendo tratamiento por un cáncer no especificado, detectado tras una intervención abdominal realizada a principios de ese mismo año. En enero de 2025 comunicó que se encontraba en remisión y, desde entonces, ha ido retomando de forma gradual sus compromisos oficiales.

Por ello, Kate Middleton ha defendido la necesidad de reforzar la atención sanitaria integral para los pacientes oncológicos. Según ha indicado, este enfoque "de persona completa" puede contribuir a mejorar el "bienestar, resiliencia y calidad de vida durante un momento excepcionalmente difícil".

Al finalizar el recorrido en Gales, la princesa fue recibida por varios miembros de su familia, entre ellos el príncipe de Gales, Guillermo, y los tres hijos de ambos, Jorge, Carlota y Luis. También estuvieron presentes sus padres, Carole y Michael Middleton, y su hermano James Middleton.

La iniciativa busca recaudar fondos para la fundación benéfica del Royal Marsden de Londres, dedicada a impulsar programas de atención integral para pacientes con cáncer. Estos proyectos combinan el apoyo físico, emocional y psicológico con el tratamiento médico, con el fin de acompañar a los pacientes durante la enfermedad y en la etapa posterior.

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