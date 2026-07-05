CASA REAL BRETÁNICA
Las imágenes de cómo recibieron a Kate Middleton tras escalar las tres cumbres más altas de Gran Bretaña
La princesa de Gales completó el reto de los Tres Picos para recaudar fondos destinados al Royal Marsden de Londres dedicada a impulsar programas de atención integral para pacientes con cáncer.
Publicidad
La princesa de Gales, Kate Middleton, completó el fin de semana pasado el reto de los Tres Picos, una exigente prueba de resistencia que consiste en ascender en 24 horas las montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales, con el objetivo de concienciar sobre el cáncer y recaudar fondos para el hospital londinense en el que fue tratada.
Hay que recordar que la princesa anunció en marzo de 2024 que estaba recibiendo tratamiento por un cáncer no especificado, detectado tras una intervención abdominal realizada a principios de ese mismo año. En enero de 2025 comunicó que se encontraba en remisión y, desde entonces, ha ido retomando de forma gradual sus compromisos oficiales.
Por ello, Kate Middleton ha defendido la necesidad de reforzar la atención sanitaria integral para los pacientes oncológicos. Según ha indicado, este enfoque "de persona completa" puede contribuir a mejorar el "bienestar, resiliencia y calidad de vida durante un momento excepcionalmente difícil".
Al finalizar el recorrido en Gales, la princesa fue recibida por varios miembros de su familia, entre ellos el príncipe de Gales, Guillermo, y los tres hijos de ambos, Jorge, Carlota y Luis. También estuvieron presentes sus padres, Carole y Michael Middleton, y su hermano James Middleton.
La iniciativa busca recaudar fondos para la fundación benéfica del Royal Marsden de Londres, dedicada a impulsar programas de atención integral para pacientes con cáncer. Estos proyectos combinan el apoyo físico, emocional y psicológico con el tratamiento médico, con el fin de acompañar a los pacientes durante la enfermedad y en la etapa posterior.
Más Noticias
- Última hora de los terremotos en Venezuela, en directo: aumentan a 35 los españoles muertos mientras 140 continúan desaparecidos
- La posible erupción del volcán Etna obliga a cerrar parte del espacio aéreo de Sicilia
- Una niña de 12 años atrapada bajo los escombros en La Guaira: "Sabía que me iban a rescatar"
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad