Una niña de 12 años atrapada bajo los escombros en La Guaira: "Sabía que me iban a rescatar"

Hace ya 11 días del fatídico terremoto que sacudió el norte de Venezuela. Las autoridades elevan ya a 2.954 los fallecidos y a 16.592 los heridos, mientras miles de personas siguen afectadas por la catástrofe.

Los equipos de rescate han encontrado a Fabiana, una niña de 12 años, que llevaba atrapada entre los escombros de La Guaira desde que se produjo el terremoto. "Escucho mi nombre a lo lejos, y después algo se empieza a acercar, y ahí fue cuando mi esperanza brotó y lloré de la felicidad porque sabían que me iban a rescatar", es el sobrecogedor testimonio de la pequeña.

El balance de víctimas españolas por los terremotos de Venezuela asciende ya a 35 fallecidos, mientras que otras 140 personas continúan desaparecidas, según ha informado este domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, Exteriores ha señalado que los equipos de rescate concentran ahora sus esfuerzos en localizar y liberar a 11 ciudadanos españoles que han sido detectados bajo los escombros.

Recuperación de servicios

Las autoridades también aceleran la retirada de escombros y la reparación de infraestructuras. Paralelamente, las compañías Digitel y Movistar avanzan en el restablecimiento de las comunicaciones con el apoyo de la red satelital Starlink y la instalación de puntos de wifi gratuito en refugios.

En el ámbito sanitario, el hospital de campaña desplegado por la cooperación española ya atiende a la población afectada en Caracas, mientras continúa llegando ayuda internacional y el Gobierno ha despedido a parte de los equipos de rescate extranjeros que participaron en las operaciones de emergencia.

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