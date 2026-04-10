Guerra Irán
Última hora de la guerra de Irán en directo: Teherán no negociará si el acuerdo no incluye a Líbano
Sigue en directo online la última hora en torno a la endeble tregua entre Estados Unidos e Irán.
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El mundo contiene la respiración en las horas previas a la reunión para la paz, que en este momento se mantiene en Pakistán para este sábado. Aunque el alto el fuego se mantiene la tensión entre ambos países es palpable. Irán acaba de anunciar que no se sentará en la mesa de negociación si el acuerdo no incluye a Líbano.
Trump desaparecido en el alto el fuego
Donald Trump sigue 'desaparecido' de las cámaras. Encerrado en la Casa Blanca sigue usando las redes sociales para manifestarse y en las últimas horas se ha mostrado muy activo. Mientras las sirenas siguen sonando sobre Tel Aviv por los ataques de Hezbolá. E Israel sigue arrasando el sur del Líbano.
El presidente estadounidense denunció que Irán está "haciendo un trabajo muy deficiente" a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Ormuz y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron el pasado martes a la hora de declarar un alto el fuego momentáneo. Además, advierte a Irán de que debe desistir de inmediato de realizar cobros a petroleros por atravesar el estrecho. "Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros", para luego añadir: "¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Reimposición de las sanciones petroleras
La reimposición de las sanciones petroleras a Rusia, es lo que espera el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, por la reapertura del estrecho de Ormuz. Fueron suspendidas por Estados Unidos para reducir el impacto de la guerra sobre el mercado internacional del crudo.
"Si no es así, cada día (que pase) no hará más que reforzar mi creencia de que esto fue un juego ruso: utilizar un pretexto conveniente para levantar sanciones sobre recursos energéticos y obtener así la posibilidad de vender bienes de Lukoil", dijo Zelenski en un encuentro con periodistas
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump y Starmer coinciden en "un plan práctico"
En jueves por la noche, el primer ministro británico, Keir Starmer, habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos coincidieron con tener un "plan práctico" para poder reestablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.
"Acordaron que, ahora que existe un alto el fuego y un acuerdo para abrir el estrecho, estamos en la siguiente etapa para encontrar una solución", añadió el portavoz oficial.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo |
El Gobierno de Corea del Sur enviará un representante especial a Irán, ante la incertidumbre que persiste en torno a la reapertura del estrecho de Ormuz en condiciones similares a las de antes de la guerra, a pesar del acuerdo de alto el fuego entre Washington y Teherán.
El ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, trasladó el jueves por la noche en una llamada con su homólogo iraní, Abás Araqchí, la iniciativa de que un funcionario de su oficina se traslade a Teherán "para tratar la situación en Oriente Medio y los asuntos bilaterales" entre ambos países, según un comunicado ministerial.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán no negociará si el acuerdo no incluye a Líbano
Irán avisa de que no negociará con Estados Unidos este sábado en Pakistán si el alto el fuego no incluye al Líbano. "Las negociaciones siguen suspendidas hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relación con el alto el fuego en el Líbano y el régimen israelí ponga fin a sus ataques", indican las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump, al Wall Street Journal: "Uno de los peores consejos editoriales del mundo"
Donald Trump ha cargado también contra el Wall Street Journal después de que este medio calificara como "prematura" su declaración de "victoria" en la guerra de Irán. "El Wall Street Journal, uno de los peores y más imprecisos consejos editoriales del mundo, afirmó que yo declaré una victoria prematura en Irán. En realidad, es una victoria, ¡y no tiene nada de prematura!", expresó el mandatario en Truth Social.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | EE.UU. denuncia una emboscada contra diplomáticos en Bagdad
El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció una emboscada contra un grupo de diplomáticos estadounidenses en Bagdad, atribuida a milicias iraquíes alineadas con Irán. No se han reportado víctimas y formaría parte de un grupo de agresiones contra intereses estadounidenses en el país. El Departamento de Estado también vinculó la situación con el secuestro reciente de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, quien permaneció retenida durante aproximadamente una semana antes de ser liberada.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Hizbulá lanza una oleada de ataques en Israel
Las sirenas sí que sonaron en Tel Aviv y sus alrededores esta madrugada donde Hizbulá lanzó una oleada de ataques sin registrar víctimas ni impactos directos. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la activación de las alarmas en Tel Aviv se debió a la caída de restos y metrallas de los misiles interceptados. Se trata de uno de los ataques más al sur realizados por Hizbulá en el marco de este nuevo capítulo de conflicto entre el Estado judío y el grupo proiraní, desencadenado a raíz de la ofensiva conjunta entre Israel y Estados Unidos contra Irán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán asegura no haber lanzado ningún ataque
La Guardia Revolucionaria iraní asegura que en estos dos días de tregua no han lanzado ningún ataque contra países de la región. Aseguran que si el Ejército ataca algún objetivo será anunciado de forma oficial y "valiente". En las horas previas, Kuwait dijo haber interceptado drones y misiles que se dirigían contra infraestructura energética en el país.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La mesa de paz sigue convocada aunque la tregua es débil
Dos días después del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán la incertidumbre sigue siendo grande. En esos puntos pactados los estadounidenses condicionaban el alto el fuego a la "apertura completa, inmediata y segura" del estrecho de Ormuz, mientras que Irán exigía un cese de los ataques, pero dice que incluía al Líbano. Algo que desmienten desde la Casa Blanca. Está previsto que Washington y Teherán inicien el sábado las negociaciones de paz.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán podría estar cobrando un peaje a los petroleros
Horas antes, Trump había avisado a Irán de que tenía que dejar de realizar cobros a petroleros por transitar por el estrecho de Ormuz en el caso de que los estuviese llevando a cabo. "Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros". Además, añadió: "¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!" De acuerdo con reportes del monitor global de buques Kpler, algunas embarcaciones con banderas de Palaos y Gabón han sido avistadas atravesado la vía marítima, vital para el comercio global de hidrocarburos, lo que indica que el tráfico marítimo podría estar empezando a normalizarse tras el alto el fuego alcanzado por Washington y Teherán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump vuelve a atacar a Donald Trump
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la guerra de Irán, en las horas previas a la reunión que este sábado se celebrará en Pakistán para la paz. Donald Trump sigue desaparecido de los focos y solo se manifiesta a través de sus redes sociales, eso sí de forma muy activa. El presidente estadounidense denunció en Truth Social que que Irán está "haciendo un trabajo muy deficiente" a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Ormuz y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron. "Irán está haciendo un trabajo muy deficiente, deshonroso, dirían algunos, al permitir el paso del petróleo a través del estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!".
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