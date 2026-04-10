Última hora de la guerra de Irán en directo: Teherán no negociará si el acuerdo no incluye a Líbano

El mundo contiene la respiración en las horas previas a la reunión para la paz, que en este momento se mantiene en Pakistán para este sábado. Aunque el alto el fuego se mantiene la tensión entre ambos países es palpable. Irán acaba de anunciar que no se sentará en la mesa de negociación si el acuerdo no incluye a Líbano.

Trump desaparecido en el alto el fuego

Donald Trump sigue 'desaparecido' de las cámaras. Encerrado en la Casa Blanca sigue usando las redes sociales para manifestarse y en las últimas horas se ha mostrado muy activo. Mientras las sirenas siguen sonando sobre Tel Aviv por los ataques de Hezbolá. E Israel sigue arrasando el sur del Líbano.

El presidente estadounidense denunció que Irán está "haciendo un trabajo muy deficiente" a la hora de dejar pasar buques petroleros por el estrecho de Ormuz y que eso no es lo que Washington y Teherán acordaron el pasado martes a la hora de declarar un alto el fuego momentáneo. Además, advierte a Irán de que debe desistir de inmediato de realizar cobros a petroleros por atravesar el estrecho. "Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros", para luego añadir: "¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!".