Mueren 19 personas después de que su profesora les envenenara con "vodka falso"

Una profesora ha sido detenida después de que 19 personas murieran por beber el llamado "vodka falso". Olga Stepanova, una mujer de 60 años, está siendo investigada por suministrar alcohol falsificado, tal y como han comunicado las autoridades rusas de la región de Leningrado.

La mujer, cuyo esposo está luchando en la guerra de Rusia y Ucrania, está acusada de suministrar el vodka que había hecho ella misma a Nikolai Boytsov, de 78 años. Posteriormente, Boytsov vendió el brebaje por menos de un euro. No obstante, antes de vender esa bebida, envenenó a su esposa de 75 años.

Tras este suceso, tanto Boytsov como Stepanova han sido detenidos por las autoridades de Leningrado.

Las bebidas alcohólicas falsificadas ganan fama en Rusia

Las bebidas alcohólicas de contrabando han ido ganando popularidad en Rusia a medida que los precios del alcohol se disparan debido a la guerra. Asimismo, entre el rango de edad que más consume este tipo de bebidas destacan los jubilados.

La portavoz del Ministerio del Interior, la mayor general, Irina Volk, confirmó que las fuerzas de seguridad detuvieron a un residente de la localidad de Gostisti por, presuntamente, "vender un líquido con alcohol".

Posteriormente, se informó de la detención de dos personas. Asimismo, el número de muertos por el vodka falso no deja de aumentar y por ahora, hay 19 muertos y una persona hospitalizada en estado crítico por esta causa. Tal y como detalló el medio de comunicación ruso Ostorozhno Novosti, "se encontró metanol en la sangre de ocho de los fallecidos". Pese a la alta cifra de muertos, no descartan que existan más y continúan realizando controles en personas que han fallecido de forma repentina.

Más de 19 muertos por beber alcohol falsificado

Desde el canal de Telegram 'Topor', han detallado los terribles efectos que tiene el vodka falso en una de las víctimas. Tal y como han informado, un hombre llamado "Yuri Spiridonov, de 54 años, se arrastró de rodillas hasta su esposa y declaró que se estaba muriendo. Unas horas después, falleció". Desde ese canal de Telegram, aseguran que durante esa misma noche otras trece personas murieron por las mismas causas que Spiridonov.

Por el momento, se han confirmado 19 muertes y una persona se encuentra en cuidados intensivos.

Los turistas también son víctimas de la popularidad del alcohol falsificado en Rusia

Durante el pasado mes de agosto, más de una docena de personas murieron por intoxicación con metanol tras comprar, sin saberlo, alcohol falsificado en un popular centro turístico ruso. Presuntamente, estos turistas compraron la bebida en la ciudad de Sochi. Tras beberlo, una de las víctimas se quedó ciega y murió por insuficiencia renal después de beber Chacha falso, un brandy fuerte y claro. Asimismo, otros dos turistas murieron por intoxicación con metanol después de llegar a casa.

Dos personas, identificadas como Olesya, de 31 años, y Eteri, de 71, comparecieron posteriormente ante un tribunal de Sochi al ser sospechosas de distribuir alcohol falsificado. A partir de ese momento, el Ministerio del Interior ruso emitió una advertencia urgente a los rusos para que no consumieran "productos alcohólicos de origen desconocido".