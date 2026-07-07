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Varias explosiones agitan Damasco cerca del hotel donde se aloja Macron en su viaje a Siria

El presidente francés es el primer líder europeo que visita Damasco desde el derrocamiento de Bashar al Assad.

Emanuel Macron y Ahmad al-Sharaa

Emanuel Macron y Ahmad al-Sharaa Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

Dos fuertes explosiones sacudieron este martes por la mañana el centro de Damasco, la capital de Siria, coincidiendo con la visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Se trata del primer viaje de un líder de una potencia occidental al país desde la llegada al poder de la coalición islamista.

Las detonaciones se produjeron en las inmediaciones del hotel Four Seasons, donde el mandatario francés pasó la noche antes de desplazarse al palacio presidencial para reunirse con el presidente sirio, Ahmad al Sharaa. Testigos presenciales aseguraron haber visto una columna de humo elevarse desde la zona cercana al establecimiento.

Según la agencia estatal de noticias siria, al menos 18 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro agentes de policía. De acuerdo con una fuente de seguridad siria, uno de los artefactos explosivos había sido ocultado en un contenedor de basura, mientras que el segundo fue colocado en un vehículo estacionado cerca del hotel.

Pese al incidente, el presidente francés no se encontraba en el lugar en el momento de las explosiones, ya que había abandonado el hotel en dirección al palacio presidencial, donde mantiene una reunión con el presidente Ahmed al Sharaa, según ha informado un equipo de la agencia AFP en Damasco. Fuentes del Elíseo confirmaron que la visita de Macron se desarrolla con normalidad y que no se han introducido cambios en el programa previsto para los dos días de estancia en Damasco. "El programa continúa", señalaron desde la Presidencia francesa.

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