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Cuba comienza a recuperar el suministro eléctrico tras un nuevo colapso de la red

La Unión Eléctrica prioriza el suministro a hospitales y servicios esenciales, aunque La Habana apenas recupera el 1% de la demanda. En paralelo, el nieto de Raúl Castro se ofrece a negociar con Donald Trump sobre el futuro de la isla.

Cuba afronta su momento más crítico bajo la presión de Estados Unidos

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Laura Tarsà
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La prioridad de las autoridades cubanas pasa ahora por devolver la normalidad a un país exhausto tras meses de cortes de electricidad y una crisis energética que no deja de agravarse. Técnicos de la Unión Eléctrica siguen trabajando para reactivar el sistema nacional después del colapso del lunes. Según ha informado la empresa estatal, el restablecimiento del servicio avanza de manera gradual y se concentra en las infraestructuras estratégicas: hospitales, centros sanitarios y plantas de producción de alimentos.

Pese a estos avances, la recuperación continúa siendo muy limitada: al final del día, la capital, La Habana, apenas disponía de capacidad para cubrir alrededor del 1% de su demanda eléctrica. Las autoridades todavía no han explicado qué ha originado el fallo, pero este incidente supone un nuevo revés para un país que ya arrastra graves dificultades para garantizar el suministro energético y donde los apagones de varias horas, e incluso de varios días en algunas provincias, se han convertido en una realidad habitual para la población.

Cuba atribuye la situación al embargo estadounidense

El Gobierno cubano sostiene que la situación responde a la combinación de una red eléctrica envejecida y a la falta de combustible para alimentar las centrales de generación. La Habana atribuye esta escasez, en parte, al embargo estadounidense y a las restricciones que afectan a la llegada de petróleo a la isla, mientras los expertos también apuntan al deterioro de unas infraestructuras que llevan años necesitando inversiones.

En medio de este escenario de crisis también han surgido novedades en el plano político. Raúl Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, ha asegurado en una entrevista concedida al diario USA Today que está dispuesto a negociar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro de Cuba. Sus declaraciones se producen en un momento especialmente delicado para la isla y reavivan el debate sobre la posibilidad de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.

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