Venezuela entierra a más de 150 víctimas sin identificar mientras avanza la ayuda internacional

La tragedia que dejaron los terremotos del 24 de junio en Venezuela sigue sumando escenas de dolor. Mientras continúan las labores de rescate y la búsqueda de desaparecidos, las autoridades han comenzado a enterrar a más de 150 personas que aún no han podido ser identificadas. Los cuerpos han sido trasladados al cementerio de La Esperanza, ubicado aproximadamente a una hora de La Guaira, la zona más golpeada por el desastre.

Doce días después de los sismos, numerosas familias permanecen entre los escombros con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Muchas de ellas rechazan la demolición de edificios dañados, ya que aseguran que todavía podría haber víctimas atrapadas bajo las estructuras. Entre lágrimas, piden más tiempo para recuperar los cuerpos de sus familiares y poder darles sepultura.

Más de 3.000 fallecidos en los terremotos

El balance oficial eleva la magnitud de la emergencia: 3.535 personas fallecidas y cerca de 17.000 heridas, además de miles de desplazados y cuantiosos daños materiales en varias localidades del país.

En medio de la crisis, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, quien viajó a Venezuela para coordinar los esfuerzos de cooperación internacional. El encuentro estuvo centrado en las operaciones de rescate, la asistencia humanitaria y la logística para la reconstrucción de las zonas afectadas, especialmente La Guaira.

Mientras la ayuda comienza a llegar y avanzan las tareas de recuperación, el país continúa enfrentando una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente. Para cientos de familias, la prioridad sigue siendo encontrar a sus desaparecidos y despedirse de ellos con un entierro digno, antes de que las labores de limpieza y demolición borren las últimas esperanzas de hallarlos.

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