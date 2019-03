El Príncipe Harry afirma haber matado talibanes en Afganistán "como muchos de nosotros"

El Príncipe Harry ha hablado por primera vez, de lo que ha supuesto para él su experiencia en el Ejército. Tras la confirmación por parte del ministerio de Defensa británico de que el tercero en la línea sucesoria inglesa ha abandonado ya Afganistán, los medios han tenido acceso a sus primeras impresiones sobre estas 20 semanas como copiloto- artillero a bordo del Apache.

A sus 28 años de edad el hijo de Carlos de Inglaterra y Lady Di afirmó que durante su estacia con las tropas haber matado talibanes y lo justificó diciendo "tomar una vida para salvar otra". Harry explicó que en una de las operaciones el escuadrón fue desplegado y "todo el mundo tiró un cierto número de municiones".

En sus declaraciones a la agencia británica Press Association quiso aclarar que él no eligió ser piloto de helicóptero de combate para matar gente "no es la razón por la cuál elegí este trabajo" añadió.

El Príncipe Harry estuvo acompañado durante estas 20 semanas por agentes del SO14, encargados de su protección, aunque en esta misión concreta que él ha relatado sus guardaespaldas no estaban en el helicóptero. El pequeño de los hermanos aseguró que en el Campo su vida "era completamente normal" aunque lamentó que sólo en ciertas ocasiones algunos me vieron "como el Príncipe Harry y no como el Capitán Wales" y añadió "algo que es frustrante".