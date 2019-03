El Príncipe Guillermo cumple 30 años

Nació para ser rey y fue bautizado como William Arthur Philip Louis Windsor.

La reina no escondía su satisfacción... Protegido por el cariño de su madre, el pequeño príncipe tuvo una infancia feliz, que quedó ensombrecida por el divorcio de sus padres, y la trágica muerte de Diana de Gales.

De ella no sólo ha heredado un enorme parecido físico, sino también su sencillez y esa gran capacidad para acercarse a la gente. "No puedo decir que esté a su altura. Ella tenía una increíble afinidad con los niños, con todo el mundo. Yo me acerco a la gente y disfruto de su compañía", ha afirmado.

Gracias a ese carisma , Guillermo era hasta hace poco el favorito para suceder a su abuela. No obstamte, tras las celebraciones del jubileo de Isabel II, Carlos de Inglaterra ha conseguido remontar en las encuestas de popularidad.

El Duque de Cambrige espera sin prisas el momento en el que tenga que ocupar el puesto de heredero. De momento, su prioridad sigue siendo su trabajo como piloto de helicópteros de búsqueda y rescate de la Real Fuerza Aérea.

Siempre ha demostrado que está a la altura de lo que se espera de él. Quizás por ello expresaba recientemente su deseo de ser padre.