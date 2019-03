Los libios esperan con incertidumbre los resultados de las elecciones

Tras la histórica jornada electoral celebrada este sábado en Libia, la primera tras largas décadas de dictadura, los libios esperan con incertidumbre y cierto nerviosismo el anuncio de los resultados. El presidente de la Comisión Suprema Electoral, Nuri al Abar, ha intentado evitar cualquier tipo de predicciones y ha afirmado que "no hay ningún indicativo que confirme un avance de un partido sobre otro".

No obstante, varios medios locales sitúan ya a la alianza liberal Fuerza Nacional del exprimer ministro libio Mahmud Yibril como la fuerza más votada tras los primeros escrutinios no oficiales. El partido Justicia y Construcción, una de las agrupaciones con mayor presencia durante la campaña electoral junto a la coalición de Mahmud Yibril, ha querido restar importancia a estos resultados no confirmados oficialmente.

Mohamed Sawan, presidente de esta agrupación creada alrededor de la congregación islámica moderada de los Hermanos Musulmanes, ha insistido en que hasta el momento no hay "indicios reales que apunten la victoria de algún grupo". Sawan subrayó que el retraso en una información oficial está haciendo que circulen datos que calificó "mera propaganda informativa".

El Consejo Nacional General, que tomará las riendas del poder de manos del Consejo Nacional Transitorio, que se formó tras el levantamiento popular que acabó con Muamar el Gadafi, tiene 200 escaños, 120 reservados a candidatos independientes y 80 a las listas de los partidos políticos.

El activista defensor de la libertad de prensa, Abdel Baset Abu Arqun, comentó que es muy difícil adelantar un posible ganador, debido a que la mayoría de los asientos están reservados a candidatos independientes que se presentan a nivel local y a que hasta el último momento muchos ciudadanos no sabían por quién decantarse, porque no tuvieron tiempo suficiente para familiarizarse con los candidatos.

No obstante, Abu Arqum, en cuya circunscripción, Garian, a 84 kilómetros al este de Trípoli, sólo había opción de votar a candidatos independientes, destacó el ambiente festivo en el que se había vivido la jornada. Al Abar indicó que la comisión electoral que preside está haciendo todos los esfuerzos posibles para anunciar los resultados cuando antes y, en una rueda de prensa, comentó que pronto podrían avanzarse los primeros datos preliminares.

UNA PARTICIPACIÓN DEL 60%

Junto a Fuerza Nacional y Justicia y Construcción, otras agrupaciones han tenido bastante visibilidad durante la campaña electoral, como el Partido La Nación, del rigorista islámico Abdelhakim Belhach, antiguo dirigente del Consejo Militar de Trípoli y agrupaciones de exministros del gobierno transitorio como la encabezada por Ali Tarhuni, antiguo ministro de Petróleo.

Más allá de los resultados, Sawan al igual que Abu Arqum, quiso destacar la importancia de las elecciones, así como el "ambiente democrático" en el que se celebraron. "La victoria es de todos los libios y de quienes participaron en la celebración de los comicios de manera activa", agregó.

A las felicitaciones por la buena marcha de las elecciones, que registraron un 60 por ciento de participación, a falta de reunir los últimos datos, según la Comisión Electoral, también se quiso unir el Consejo Nacional Transitorio (CNT). El director de la Oficina Administrativa del CNT, Uzman Bin Sasi declaró que, a pesar de los incidentes de seguridad y los problemas técnicos que retrasaron o impidieron la votación en varios colegios, especialmente en el este del país, las elecciones "han sido un éxito".