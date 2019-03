Con una buena dosis de entusiasmo ha entonado la primera estrofa de la mítica canción “Let’s Stay Together", de una de las leyendas de Soul. Obama cantó el verso "I, I'm so in love with you" (yo, yo estoy tan enamorado de ti).

Esto sucedió durante una gala del teatro Apolo de Harlem, en Nueva York, que estaba destina a recaudar fondos para su campaña. El presidente ha cantado esta melodía, que habla de estar siempre juntos.