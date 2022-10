El presidente de Bielorrusia confirma que su Gobierno participa en la ofensiva rusa en Ucrania

Alexander Lukashenko, el actual presidente de Bielorrusia, ha dado a conocer hoy la participación del país en la "movilización parcial militar" anunciada el pasado 21 de septiembre por Vladimir Putin con el objetivo de contener el avance de las tropas del Ejército de Ucrania al este y sur del país.

Lukashenko, asegurando que "no hay ninguna emergencia" que afecte a Bielorrusia, ha querido resaltar que su Gobierno está al lado de Putin en esta ofensiva rusa y ha avanzado que participan en ella. "Participamos en ella. No lo escondemos, pero no hemos matado a nadie ni hemos enviado militares a ninguna parte", ha añadido.

Según el mandatario bielorruso, la implicación de su Gobierno es "limitada": únicamente para "impedir que el conflicto se extienda a territorio bielorruso" o para prevenir un posible ataque desde Polonia, Lituania y Letonia a territorio ruso. En este sentido, ha descartado decretar una movilización como la anunciada por Putin hace dos semanas, aunque Ucrania sospecha que podría hacerse con reservistas rusos para mejorar su capacidad de defensa.

Asimismo, ha denunciado públicamente unas supuestas provocaciones y la violación del espacio aéreo bielorruso por parte de las tropas ucranianas, que cuentan con unos 15.000 soldados en la frontera y disponen de equipos de vigilancia.

"Están supuestamente muy preocupados por la entrada de Bielorrusia en la guerra y al mismo tiempo siguen con las provocaciones en la frontera", ha subrayado Lukashenko.

Bielorrusia recrimina la actitud de Occidente

Desde el inicio de la "operación militar parcial", a la que Lukashenko ha tildado de "especial", los países de Occidente han cargado contra Rusia. Es por ello que el mandatario bielorruso ha acusado a EEUU de intentar deshacerse de Moscú y de sus aliados, así como de buscar que la Unión Europea tenga una mayor dependencia de Estados Unidos y no de Rusia.

"Estados Unidos destruirá a la Unión Europea", ha concluido tajantemente.