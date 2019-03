Una presentadora egipcia de televisión se quita el velo en directo ante un imán: "Lo uso por Dios, no por ti"

El enfrentamiento entre ambos comenzó en los momentos previos al inició del progroma donde el clerigo le pidió a la periodista que se pusiera el velo durante la entrevista. Riham Said le respondió airada "¿Tengo que hacer esta farsa de ponerme el velo sólo para la entrevista? Fuera usted puede hablarme sin que yo me ponga el pañuelo, pero cuando los televidentes nos ven, ¿usted me quiere hacer usarlo?".

La entrevista en la cadena egipcia Al-Nahar TV se desarrollaba tranquilamente hasta que la periodista decidió preguntarle al imán por los casos de abusos sexuales por parte de clerigos islamistas.

El clérigo se negó a responder e increpó a la periodista por no preguntarle por temas que le preocupan realmente a la sociedad, además de decirla que se sentía atacado.

En ese momento Said reaccionó, le reprochó al imán que atacada se sentía ella por las condiciones que le había impuesto, se quitó el velo y le acusó de estar "cobrando 1.000 liras por la entrevista". El clerigo montó en colera y amenazó con abandonar y también con cerrar el canal "por permitir que mujeres como ella trabajen allí".

Riham Said constestó: "Yo me pongo el velo cuando voy a rezar o por amor a Dios, no porque me lo diga una persona como tú". La disputa terminó con la periodista diciendo: "No, aquí la que se va soy yo".