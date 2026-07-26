Encuentran a 13 menores intoxicados tras consumir un chocolate con "setas alucinógenas" en un campamento de verano

Un total de 13 menores de entre 10 y 13 años resultaron afectados, después de ingerir un chocolate que presuntamente contenía psilocibina durante un campamento de verano de la YMCA en East Orange, Nueva Jersey.

El incidente ocurrió el pasado jueves, cuando uno de los monitores observó que un campista estaba repartiendo lo que parecía ser un dulce entre otros niños. Poco después, varios de los menores comenzaron a encontrarse mal y presentaron síntomas similares, lo que llevó a activar de inmediato el protocolo de emergencia.

Un menor tuvo que ser trasladado al hospital

Los servicios sanitarios acudieron al lugar para atender a los afectados y uno de los niños, que padecía una enfermedad previa, fue trasladado a un hospital como medida preventiva. El resto recibió atención médica, y fueron entregados a sus familiares.

Algunos padres describieron el estado de los menores como de gran desorientación y aturdimiento. Una madre aseguró que los niños parecían "zombies", mientras otro progenitor expresó su preocupación al conocer que habían consumido un producto adulterado sin saberlo.

La dirección del campamento informó de que, tras detectar la situación, avisó rápidamente a los equipos de emergencia, a la policía y a los padres de los participantes.

Las autoridades han identificado al menor que presuntamente repartió el chocolate, aunque por el momento no se han presentado cargos. La investigación continúa para esclarecer cómo llegó el producto al campamento y determinar si existe alguna responsabilidad penal.

Así son las setas alucinógenas

La psilocibina es una sustancia psicodélica presente en los llamados "hongos mágicos o setas alucinógenas" y puede provocar alteraciones de la percepción, confusión, náuseas, ansiedad y otros efectos, especialmente peligrosos cuando es consumida por menores.

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