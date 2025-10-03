Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alerta desactivada: aparece con vida Yaiza V.A., la chica de 14 años desparecida en Almería

SOS Desaparecidos desactiva la alerta al encontrar a Yaiza V.A. con vida.

Rosario Miñano
Tras varios días de incertidumbre y preocupación, la familia de Yaiza V.A., siente un alivio al encontrar a la adolescente de 14 años con vida. La chica desapareció en Almería durante unos días, pero desde SOS Desaparecidos ya han desactivadola alerta después de que fuera encontrada tras llevar desde el pasado 27 de septiembre sin dar señales. La noticia ha sido confirmada por la asociación, donde habían estado impulsando la búsqueda de la joven desde el primer momento.

La desaparición de Yaiza había generó inquietud en su familia, amigos y vecinos y, durante los días en los que se desconocía su paradero, la asociación SOS Desaparecidos difundió un cartel con su fotografía y una descripción detallada de sus características físicas para pedir la máxima colaboración ciudadana.

La difusión masiva en redes sociales y medios de comunicación resultó clave para dar visibilidad a la desaparición. Con la desactivación de la alerta, la asociación reitera su compromiso de seguir trabajando para apoyar a quienes sufren una desaparición. En esta ocasión, la historia de Yaiza V.A. concluye con el mejor final posible: ha sido localizada con vida.

Buscan a otra menor en Almería

El desenlace de Yaiza V.A. ha tenido un final feliz. Pero el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) dependiente del Ministerio del Interior alerta de otra desaparición también en Almería. Es el caso de Aya Z., una menor de 17 años que desapareció el 1 de septiembre de 2025 en Vícar.

Mide 1,65 metros de estatura, tiene el pelo negro, ondulado y largo, los ojos negros y es de complexión normal. La Guardia Civil pide colaboración para localizarla.

