Portugal, Grecia, Italia y Turquía se vuelcan para combatir los incendios de España

Un día más que España se enfrenta a los incendios forestales que arrasan varias zonas del país como Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Más de 3.000 efectivos están trabajando en el dispositivo de extinción, apoyados de medios terrestres y aéreos.

Ante la emergencia nacional que declaró el Gobierno ampliándolo también a la provincia de Toledo por el peligro del avance de las llamas desde Ávila, la Unión Europea ha reforzado su apoyo a nuestro país ante la ola de todos los incendios.

A través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, varios Estados miembros han movilizado recursos para colaborar en las tareas de extinción y ayudar a controlar unas llamas que, debido a los cambios meteorológicos como las altas temperaturas o rachas fuertes de viento hace aumentar el riesgo de los fuegos.

Portugal, Grecia e Italia se han sumado a las tareas de extinción de los graves incendios de Madrid y Ávila con un dispositivo que integran 176 efectivos, 41 vehículos y 4 aviones Canadairs, según datos del Ministerio del Interior.

El país que más efectivos aporta al operativo es Portugal con 129 efectivos de bomberos y 41 camiones autobombas.

Grecia también participa en el dispositivo de extinción con 33 efectivos de bomberos y dos aviones.

Los medios ofrecidos por Italia en respuesta a la petición de ayuda al Mecanismo Europeo de Protección Civil de la Unión Europea integran 14 efectivos de bomberos y dos aviones Canadairs.

Turquía se ha sumado a esta ola de colaboración enviando dos aviones que ayudarán este domingo a la extinción de las llamas.

Estamos ante el incendio que más preocupa, ya que se está extendiendo entre Madrid, Ávila y Toledo, con un perímetro que supera los 200 kilómetros y dejando 45.000 hectáreas afectadas.

Alrededor de 100.000 personas han tenido que ser evacuadas o confinadas como medida preventiva, mientras durante la noche los equipos han trabajado intensamente para consolidar cortafuegos y frenar el avance del fuego aprovechando el descenso de las temperaturas.

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