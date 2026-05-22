Médicos Sin Fronteras advierte sobre el brote de ébola: "Los casos aumentan a diario"

Una semana ha pasado desde que se declaró el brote de ébola en la República Democrática del Congo. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) lo tildó de "emergencia de salud pública de importancia internacional", aunque considera "bajo" el riesgo global de la epidemia.

Médicos Sin Fronteras ya opera en diferentes zonas del país para tratar de controlar la situación, pero su coordinadora de emergencias Esperanza Santos advierte de que la situación es "preocupante e incierta".

Desbordamiento ante una situación "incierta"

Santos explica que siguen sin tener una visión completa y global, pero alerta de que "los casos siguen aumentando a diario". Asimismo, asegura que ya han muerto, como consecuencia del ébola, al rededor de 150 personas y hay cerca de 600 casos sospechosos. "Todavía no se sabe la dimensión", añadía al respecto.

Tal y como ha compartido, Médicos Sin Fronteras "trata de tener equipos expandidos en todos los focos para intentar controlar la transmisión y prestar ayuda a todos los pacientes".

No obstante, ponía sobre la mesa la falta de medios y el desbordamiento de la emergencia. Santos comentaba que "en muchas de las estructuras todavía no cuentan con las zonas de aislamiento necesarias para el ébola". A lo que sumaba la "cada vez mayor llegada de pacientes". "Se está tratando de aumentar la capacidad de los centros de aislamiento y preparar todas las estructuras sanitarias para que cuenten con medidas de detección y, de ese modo, que no haya una contaminación cruzada con otros pacientes o con el personal sanitario. Es uno de los mayores riesgos", afirmaba.

Bloqueo fronterizo

En este marco, diferentes países africanos han reforzado los controles sanitarios y Ruanda incluso ha llegado a cerrar sus fronteras. En Estados Unidos, por otro lado, el Gobierno ha determinado bloquear el acceso a su territorio a ciertos viajeros internacionales con el fin de contener la introducción del virus.

La coordinadora de emergencias de la organización médico-humanitaria no veía estas medidas como "efectivas", ya que consideraba que podrían llegar a "bloquear el acceso de ayuda humanitaria al epicentro de la enfermedad".

"Creemos que es mucho más eficaz poner el foco en el origen y que la prioridad sea poner todos los recursos en la Republica Democrática del Congo y en los países limítrofes para controlar la expansión y frenar la enfermedad", reclamaba Santos.

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