Los portugueses no culpan a España como causante del apagón que también sufrieron el lunes

El martes por la mañana solo quedaban cerca de 800 hogares en todo el país vecino, Portugal, sin electricidad. Los otros más de seis millones de personas pudieron volver a tenerla sobre las 22:00 horas del lunes o en horas similares cercanas al final del día, dejando estampas de aplausos mientras se restablecía paulatinamente la electricidad. Esa jornada sin conexiones, los portugueses la pasaron como los españoles: el que tuvo y pudo trabajar, lo hizo y, el que no pudo, se lanzó a buscarse las castañas, comprando una radio, saliendo a disfrutar del sol o a buscar quien tuviese un generador.

El apagón les llegó como a los españoles y franceses, poco más tarde de las 12:30 horas, un momento en el que el 30% de la electricidad portuguesa provenía de España, por ser de coste más barato. Pasado el apagón y restablecida la normalidad, el gobierno portugués ha solicitado una auditoría independiente y urgente a Bruselas para buscar las causas del apagón. Todo en un momento en el que todos buscamos uno o varios responsables.

Hemos llevado el micro de Antena 3 Galicia hasta Valença do Minho, en el norte del país luso. Hablamos con varios vecinos y las opiniones son bastante similares: no creen que se necesite echar culpas a un país. Una vecina, que además estaba de viaje en Guimarães cuando ocurrió el apagón, se ríe al preguntárselo: “No, no, no, la culpa no es de España, nosotros nos llevamos muy bien con los españoles”.

Los demás, dejando las bromas a un lado, mantienen la misma postura. Un chico, que estuvo trabajando durante el apagón porque se dedica al campo, cuenta: “Me estuve informando y parece ser que nosotros cogemos electricidad de España, sí, pero ellos a su vez la cogen de Francia, entonces si de alguien fuese la culpa sería de Francia”. Pero en general, no creen que la responsabilidad recaiga en sí en el sistema eléctrico de un país en concreto. Creen que hay alguien concreto detrás de todo esto o que puede tratarse de un fallo generalizado de la red que no atienda a descuidos o malas intenciones. En general, se mantienen expectantes y pacientes a la espera de saber qué pudo ocurrir para que les tocase vivir una jornada histórica y de película.

En Portugal la normalidad llegó antes que en España

Este martes el Gobierno de Portugal aseguraba que el país recuperaba la normalidad y que todos los usuarios recuperaban la electricidad, excepto 800 clientes, aunque debido a un fallo no relacionado, explicaba el gobierno en un comunicado.

En su caso los aeropuertos y los servicios ferroviarios continuaron como de costumbre la mañana del martes. De hecho, los centros educativos, a diferencia que en muchas comunidades españolas, también comenzaron el martes con la actividad lectiva ordinaria.

