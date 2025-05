Antonio Turiel, científico del CSIC, sobre el apagón: "Se observan problemas media hora antes y no se es capaz de dar respuesta"

El Gobierno asegura que todo iba bien antes del apagón que tuvo lugar el pasado lunes a las 12:33 horas del pasado lunes. No obstante hay gráficos que desmienten esta afirmación. A las 12:00 horas, ya se apreciaban oscilaciones. Por tanto, ya había inestabilidad en el sistema. Y ese mismo patrón se repite a las 12:22, diez minutos antes del colapso. Fueron dos avisos de que las cosas no iban bien. Y a las 12:33 se produjo la caída. De hecho, ya hubo problemas unos días antes, el 22 de abril.

Hemos entrevistado a Antonio Turiel, científico del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que depende del gobierno: del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La red está monitorizada en todo momento. "Ya las 10 de la mañana y posiblemente antes se observan fluctuaciones peligrosas de la frecuencia". Desde el Gobierno sostienen que fue algo repentino que ocurrió en cinco segundos, pero tal y como índica Turiel sí que hubo señales: "Tenemos avisos de 30 minutos antes del apagón".

De hecho a las 12:22 horas "estuvo a punto de tirar la red", la alarma sonó de forma automática y red eléctrica corrigió las fluctuaciones. " Lo que es un poco extraño es que se observan problemas serios media hora antes y por infinidad de motivos no se es capaz de dar una respuesta".

Pero ¿No se actuó o no funcionó lo que se hizo? Turiel apunta también a un fallo de base: "tú no puedes meter en un mix un 80% de renovables sin estabilización te expones a problemas de este estilo, toda una cierta imprudencia. no se debe permitir en el momento que se decide el mix, no se debe tener tantos sistemas sin estabilizadores".

Muchas renovables no tienen sistemas de estabilización. "Si hubiera habido sistemas con flexibilidad con capacidad de absorber pequeños excesos de energía o darlos esto no hubiera pasado", señala Turiel. Estas son obligatorios por ley desde 2022, pero no para las instalaciones anteriores.

Era un riesgo anunciado, según este experto del CSIC. Los expertos consideran que este fue un aviso muy grave, pero que Red Eléctrica no adoptó medidas para prevenir el apagón que, finalmente, se produjo seis días después.

Las eléctricas aseguran que alertaron a Red Eléctrica

El comité de análisis que investiga las circunstancias que concurrieron en el apagón eléctrico del pasado lunes ya ha celebrado su primera reunión en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico tras haber recibido gran parte de la información solicitada en un primer momento a los agentes del sistema. Según fuentes consultadas por Antena 3 Noticias, las eléctricas aseguran que ya alertaron a Red Eléctrica de comportamientos anómalos una semana antes del apagón. De la misma forma, consideran que las explicaciones a lo sucedido están fundamentalmente en el operador único y transportista de la red, la empresa mayoritariamente estatal Red Eléctrica.

Fue a eso de las 12:33 horas del lunes cuando España se vio sumida en un gran apagón generando caos y desconcierto. Ahora, tres días después, el país ha retomado la normalidad y todos los esfuerzos se centran en averiguar el motivo de este histórico apagón.

