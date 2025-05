Las causas del gran apagón del que nadie parece ser responsable y una advertencia: "Puede haber más"

12:32 horas del lunes 28 de abril. España está a menos de un minuto de sufrir el mayor apagón de su historia. Durante 5 segundos desaparecieron "súbitamente" 15 gigavatios (GW) de la red eléctrica, el equivalente al 60% de la energía que se estaba consumiendo en ese momento, provocando el colapso del sistema eléctrico no solo en nuestro país, sino que también afectó a Portugal y Francia. Han pasado ya más de 72 horas y todavía se desconoce la causa y el cuándo se sabrá con exactitud.

¿Un ciberataque? ¿Un fenómeno atmosférico extraño? ¿Un exceso de energías renovables? Las hipótesis son variadas, pero las confirmaciones por el momento no llegan. Fuentes consultadas por Antena 3 Noticias aseguran que han enviado toda la información que se ha solicitado y que seguirán todos los apuntes, que sean pre precisos. Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hablamos con Manuel Alejandro González Calvo, gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife.

Lo primero que nos deja claro Manuel Alejandro es que "todavía hay que ser prudentes con las causas. Evidentemente, un suceso de este tipo, con tal impacto, no es motivado por una sola razón ni solo hay un responsable. Entonces, son seguramente, una concatenación de circunstancias, que ahora mismo se están investigando". Apelando a esa "prudencia" vamos a ir explicando cada una de las hipótesis, pero antes hagamos una breve cronología de los hechos.

Así se sucedieron los hechos

Red Eléctrica, (REE), fue la primera fuente oficial en informar de lo que estaba ocurriendo y lo hace a las 12:56 minutos. A través de las redes sociales asegura que se han "activado planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero ocurrido en el sistema peninsular. Se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo". Esto lo dicen 23 minutos después de que en casi todo el país se bajasen los interruptores. Una hora después del "cero" de electricidad se empieza a recuperar la tensión en el norte y sur peninsular. Y, a las 14:30 horas, Red Eléctrica vuelve a hablar de una situación "absolutamente excepcional y extraordinaria" y advierte de que se tardará entre 6 y 10 horas en restablecer el suministro.

Por qué podría ser un ciberataque y por qué no

Alrededor de las 15:32 horas empieza a cobrar fuerza la primera hipótesis de lo que podría haber ocurrido, un ciberataque. Esta hipótesis fue desmentida por Red Eléctrica un día después del apagón. Eduardo Prieto, director de Servicios para la Operación de REE, aseguraba que se podía descartar un incidente de ciberseguridad en los sistemas de control, para ello contaron con la ayuda del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En una intervención posterior, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respetado ese informe, pero ha insistido en que con los datos que hay actualmente no se puede descartar ninguna hipótesis.

En ese afán de mantener todas las vías de investigación abiertas, el comité creado por el Gobierno investiga la posibilidad de un ciberataque en instalaciones eléctricas ajenas de Red Eléctrica. La presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, ha explicado que su empresa no ha detectado ningún indicio de ciberataque aunque ha dado acceso a Incibe y al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (Cnpic) para que puedan comprobar "desde una investigación totalmente técnica, si, aunque nuestros sistemas no lo hayan detectado, pudiera haber alguna cuestión aguas abajo".

La entrevista con Manuel Alejandro Hidalgo que recoge este artículo fue minutos antes de la rueda de prensa de Prieto y lo que el ingeniero nos transmitió al respecto es que en ese instante "todas las hipótesis están abiertas" y añadía: "ciberataques se producen todos los días a las redes, tanto a las redes de telecomunicaciones como a las redes de energía eléctrica, a las redes gasistas...Los cortafuegos funcionan, pero cada vez esos ciberataques son más sofisticados y es cuestión de probabilidad, que al final alguno tenga éxito".

Si no hay indicios, como dice REE, de que se trate un problema de ciberseguridad ¿hay entonces alguna explicación técnica para justificar que casi la totalidad de un país se haya ido a negro? ¿Pueden 15 gigavatios desaparecer por arte de magia? Aquí es donde retomamos esa "concatenación de circunstancias" de la que nos hablaba nada más comenzar la entrevista Manuel Alejandro Hidalgo.

¿Cómo desaparecen 15 gigavatios en cuestión de segundos?

El experto retrocede hasta las 12:30 horas del lunes cuando ocurría "una gran potencia solar, sobre todo fotovoltaica, que se caracteriza por no disponer de lo que se denomina una inercia, no son máquinas rotativas y su efecto de control de la frecuencia es mucho más limitado. Al no poder evacuar el sistema peninsular esos posibles excedentes fotovoltaicos y no estar acoplado con la demanda que en ese momento existía, se ve una situación de inestabilidad que se traduce en esas oscilaciones de tensión que hablaba el presidente del gobierno, aparejadas también con alteraciones en la frecuencia. La frecuencia de la red en Europa es de 50 hercios y al haber alteraciones muy fuertes en la frecuencia se activan mecanismos de protección de todo el sistema. Normalmente, esos mecanismos aíslan los fallos puntuales para que no afecten a todo el sistema, pero en este caso, pues no funcionaron. De repente se ve una abundante oferta de energía que el sistema no es capaz de asumir y se activan otros mecanismos de protección que aíslan al sistema. Entonces, ordenan la salida del sistema de, fundamentalmente unos 10 gigavatios de potencia eólica y 4 de nuclear. En ese momento, los consumidores seguimos demandando energía y al no haber esa energía de respaldo, el sistema ya cae en cascada, es un efecto dominó".

En las declaraciones de Eduardo Prieto en las que se descartan como causa el ciberataque y el fenómeno atmosférico, el director de Servicios para la Operación de REE asegura que antes de la caída el sistema estaba "estable". Entonces el mix de generación era de más o menos 17.000 o 18.000 MW fotovoltaicos con también importante peso de la energía eólica y nuclear. Se produce entonces el primer episodio de pérdida de generación que consigue estabilizarse, pero segundo y medio después un segundo episodio del mismo caso que no logra controlarse y provoca la desconexión con el sistema francés y el caos que todos recordamos.

Francia, ¿parte de la solución del problema?

Vamos a hacer un parón aquí porque hemos pasado de bajar el interruptor a mezclar diferentes tipos de energía y también al sistema francés. Es necesario recordar en este punto que la Península Ibérica es una isla energética y esta peculiaridad la hace estar muy alejada de los objetivos de interconexión eléctrica con el resto del mercado europeo. La Unión Europea obliga a que todos los países miembros estén interconectados, al menos en un 10% en 2025 y en el 2030 debemos estar en un 15% de nuestra potencia instalada. Tal y como nos confirma González Calvo, "tenemos unas interconexiones pobres", ni de lejos alcanzan ese 10% deseado. Pero ojo, esto no ha de atribuirse como causa del apagón aunque sí veremos que influye en la recuperación.

Francia se presenta como un cruce de caminos en la vasta red sincronizada de la mayoría de los países de Europa continental. Debido a su posición estratégica, a su capacidad de producción, y a su potente mix eléctrico basado en la nuclear, la energía hidráulica y las renovables, está conectada con Bélgica, Alemania, Italia, Suiza y España. Es un auténtico distribuidor de energía al continente.

"Nosotros ahora mismo con Francia tenemos dos interconexiones, dos líneas de muy alta tensión que, aproximadamente, son capaces de transportar unos 2.800 megavatios. Las mismas se replican con Portugal y con menos intensidad con Marruecos. El problema, por ejemplo de que Portugal también se desconectara, es que Portugal en el momento del apagón estaba consumiendo energía de España. Era deficitario en energía, su demanda estaba por encima de la que ellos estaban en este momento produciendo y como había también excedentes de renovables o se preveía que la potencia, sobre todo fotovoltaica, era abundante, Portugal estaba comprando energía y de ahí que el apagón se arrastrase a ese país. Hay mecanismos de protección, de hecho Francia como habrán comprobado no ha tenido prácticamente afección, salvo en Perpiñán aproximadamente, en el entorno muy con la frontera española, pero esos dispositivos de protección son capaces de aislarlo, como lo mismo funcionaría si en Francia hubiera también un error en su propia red. España reconoce que tiene que trabajar en los mecanismos de interconexión y hay, de hecho, inversiones planteadas, por ejemplo, en conectar Francia, una tercera interconexión con Francia y España a través del golfo de Vizcaya", explica Hidalgo.

Y ¿por qué decimos que fue parte de la solución? En un principio, RTE anunció que estaba preparada para apoyar a España con 950 MW, pero ante las necesidades de la situación fue aumentando su ayuda hasta los 2.000 MW.

¿Qué parte de responsabilidad tienen las renovables?

El exceso de energías renovables se ha señalado como una de las posibles explicaciones al qué ocurrió. Se han escuchado voces que señalan que la falta de nucleares ha sido la causa del gran apagón. El presidente Pedro Sánchez ha acusado a los defensores de esta teoría de "mentir o demostrar su ignorancia".

"Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables", aseguraba el presidente del Gobierno. También ha descartado el exceso de renovables como causa: "No hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura, de demanda insatisfecha".

El papel de las energías renovables

A la pregunta de si las renovables pueden haber sido parte del problema, Manuel Alejandro Hidalgo nos explica lo siguiente: "No creo que se sea el enfoque correcto. Claro que hay que apostar por las renovables, totalmente. La cuestión es que hay que dotarlas de mecanismo".

Antes de continuar, le pedimos que nos explique qué papel juega en nuestro sistema eléctrico cada una de las fuentes de energía.

"Fundamentalmente España es un país muy rico en energías renovables", reconoce Manuel Alejandro Hidalgo para a continuación asegurar que "tenemos una de las mejores plantas de energía eólica y de energía fotovoltaica", aunque también reconoce "ciertos inconvenientes que, en este caso, se han visto un poco plasmados, pero todavía se está pendiente de que sea definitivo".

El papel que juega cada una de estas fuentes es "variable". "Depende de la época del año. Hemos tenido abundantes lluvias, con lo cual probablemente aprovecharemos la hidroeléctrica. La energía nuclear es probablemente una de las bases del sistema. Habitualmente soportan unos 7.000 megavatios de potencia. Y el resto de soporte de la demanda se realiza con distintas fuentes energéticas".

El mix energético "triunfador"

El sistema eléctrico ha de funcionar en equilibrio dinámico e instantáneo. González Calvo nos explica que "en tiempo real se está casando siempre demanda con ofertas. Los sistemas rotativos, los que se denominan generadores síncronos, los tradicionales turbinas de gas, turbinas de vapor, son grandes masas volantes que están girando y que disponen de una inercia. Esa inercia es una energía cinética que permite que cuando hay fluctuaciones de la demanda, que se traduce a su vez en fluctuaciones de la frecuencia, esa inercia, se traduce en energía cinética, que inyecta esa energía al sistema eléctrico. Entonces, permite una primera regulación en tiempo real muy rápida de la frecuencia. Las energías renovables no disponen de esa inercia. Lo que hay que disponer son otros mecanismos de protección y de almacenamiento. La inercia se puede fabricar a partir de baterías y de electrónica de potencias. Y es ahí donde hay que invertir. Quizás ir eliminando poco a poco todo lo que son los combustibles tradicionales, combustibles fósiles, y también apostar por la nuclear. El mix triunfador, en contra de las políticas actuales, entendemos que debe ser nuclear con muchísimas renovables y con almacenamientos energéticos. Ese será, probablemente, el futuro del mix energético. Pero evidentemente que estamos en una transición y en esa transición habrá tropiezos, como el que tuvimos. Habrá que delimitarlas y mejorar".

Y ¿por qué se tardó en algunos casos hasta 10 horas en recuperar la luz?

Manuel Alejandro Hidalgo repite: "En parte por lo que comentaba el principio, que es un sistema dinámico instantáneo, donde continuamente hay que casar demanda con oferta energética. En pleno apagón había situaciones muy diversas, desde lo que no habían perdido el suministro como las islas o los que tenían generadores propios por lo que había desconocimiento de la demanda, entonces "se intentan ir metiendo, poco a poco, fuentes generadoras e ir acoplando circuitos, poco a poco, y que siempre estén por debajo de la oferta, porque desde que conectemos circuitos de demanda energética masiva se provocará de nuevo la caída del sistema" de ahí que se aproveche la noche: "La noche es la fase del día donde hay menor demanda, con lo cual es mucho más seguro realizar este acoplamiento entre demanda y energía".

¿Habrá un nuevo apagón?

La posibilidad de que se registrase un gran apagón estaba en el aire y ya se habían escuchado varias advertencias.

En septiembre de 2020, Red Eléctrica concluyó en un estudio que la inclusión masiva de renovables afectaría a la estabilidad de la red española más que en otros países, precisamente por su peculiaridad de isla energética que comentamos antes. En 2025, la CNMC sacó un informe sobre el control de la tensión en el sistema: "En algunos momentos, las tensiones de la red de transporte han llegado a alcanzar valores máximos cercanos a los umbrales permitidos por la normativa, llegando incluso a superarlos en momentos puntuales".

La posibilidad existía, la pregunta ahora es ¿volverá a repetirse? "Esperemos que no", desea Manuel Alejandro aunque advierte. "Esto ha sido un caso completamente extraordinario, motivado por una concatenación de causas, pero el 100% de seguridad no existe. El 100% de seguridad significaría recursos infinitos. Y, es verdad que no tenemos recursos económicos infinitos para hacer una red robustísima. Es lo que tiene también el progreso. No podemos pretender tenerlo todo. Tener una transición energética justa, descarbonizar la economía. Al final, estos son motivos de progreso y, efectivamente, puede haber nuevos apagones. De hecho, los ha habido, pero no nos hemos enterado".

Fuentes consultadas por Antena 3 Noticias señalan que habían alertado al operador del sistema de comportamientos anómalos incluso una semana antes del incidente. Asimismo, consideran que las respuestas a dar están fundamentalmente en el operador único y transportista de la red la empresa mayoritariamente estatal red eléctrica. Al respecto, González Calvo apunta: "Los distribuidores son los que ya llevan la energía y se la acercan al consumidor final. El transportista de red eléctrica tiene entre sus funciones llevar la energía desde los grandes centros de producción, elevar muchísimo su tensión, su voltaje y transportarla a largas distancias, hasta los núcleos de consumo. Y ahí, en subestaciones se va transformando esa energía y se entrega a las compañías distribuidoras, que estas subestaciones son las que nos suministran a nosotros directamente. Entonces, las compañías distribuidoras conocen más o menos cómo consumen sus propios consumidores, no es qué grado de carga tiene un circuito determinado. De ahí que la coordinación entre red eléctrica con las compañías distribuidoras haya sido crítica en este caso".

Cómo actuar en caso de apagón eléctrico

Así que sin ser alarmistas vamos a recordar de la mano de Manolo Cámara, teniente coronel experto en preparacionismo qué es lo que hay que hacer en caso de un nuevo apagón. "Lo primero es actuar con calma. Si he preparado cosas estaré mucho más tranquilo porque sé que tengo mi linterna, sé que tengo velas, sé que tengo comida, sé que tengo un plan familiar para que sepan los niños qué hay que hacer en caso de que no los pueda recoger del colegio, unos puntos de reunión, un itinerario de huida. Todas estas cosas tenerlas previstas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com