¿Por qué España ha tocado fondo en el informe PISA obteniendo sus peores resultados en 15 años?

Los resultados del informe PISA vuelven a dejar un escenario preocupante para la educación española. Los alumnos de 15 años empeoran sus resultados respecto a ediciones anteriores en lectura, matemáticas y ciencias, con el peor dato de la serie histórica en las tres competencias.

La situación es especialmente preocupante en comprensión lectora. El nivel de un estudiante español de 15 años equivale aproximadamente al de un alumno inglés de 13 años. En matemáticas, España cae hasta el puesto 32, mientras que en ciencias también se mantiene por debajo de la media internacional.

A nivel europeo, los estudiantes españoles quedan por debajo de países como Francia, Italia y Portugal en las tres áreas analizadas. En cambio, superan a otros países mediterráneos como Grecia o Croacia.

El impacto de las pantallas en el rendimiento

El informe también pone el foco en los nuevos hábitos de los estudiantes. Las redes sociales, el teléfono móvil, las pantallas y la inteligencia artificial forman ya parte de su día a día y pueden convertirse tanto en herramientas educativas como en elementos que dificultan el aprendizaje.

Los expertos apuntan especialmente al descenso de la atención sostenida, es decir, a la dificultad para mantener la concentración durante periodos prolongados. Un problema que puede afectar a la manera en la que los alumnos leen y procesan la información.

El entorno social también condiciona los resultados

El rendimiento académico no depende únicamente de lo que ocurre dentro del aula. El informe PISA señala también la influencia del origen social y económico, el entorno familiar y los hábitos de los estudiantes.

El vocabulario que dominan, su predisposición al aprendizaje, la alimentación o el descanso son algunos de los factores que pueden marcar diferencias en su rendimiento.

Japón y Corea del Sur, a la cabeza

En el extremo contrario se encuentran algunos de los sistemas educativos asiáticos. Japón y Corea del Sur destacan por sus resultados en matemáticas y ciencias, con modelos más orientados a la disciplina y a la exigencia académica.

España, sin embargo, obtiene uno de sus mejores resultados en aspectos relacionados con el bienestar, la integración y la convivencia escolar, incluido el acoso entre alumnos.

Los expertos señalan que una de las claves para mejorar los resultados pasa por reforzar especialmente la comprensión lectora y exigir un mayor esfuerzo a los estudiantes. El objetivo, apuntan, es salir de la zona de confort para conseguir revertir una tendencia que deja a España ante uno de sus peores escenarios educativos.