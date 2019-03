El Polisario avisa de que tiene "armas, hombres y voluntad" para ir a la guerra

El Frente Polisario dispone de "armas, hombres y voluntad suficientes" para ir a una guerra que el pueblo saharaui reclama masivamente, y todo por el "silencio, la complicidad y la indiferencia" de la comunidad internacional.



Éste ha sido el mensaje principal que ha trasladado en Madrid, durante una conferencia de prensa, el delegado del Frente Polisario en España, Bucharaya Beyin, para quien la organización que representa, más que "tocar tambores de guerra", quiere proclamar que el derecho a la autodeterminación es la única salida pacífica posible.

"Tenemos armas, hombres y voluntad suficientes para que no haya paz en la zona mientras no exista una solución pacífica al conflicto", ha afirmado.

A su juicio, los saharauis, ante la "limpieza étnica" que está practicando Marruecos en El Aaiún desde el desmantelamiento del campamento que por reivindicaciones sociales levantaron los saharauis, van a terminar obligando al Frente Polisario a recurrir a la lucha armada.

"Hay un reclamo masivo", ha apostillado. Un sentimiento que ha tomado forma no sólo por la "ocupación" de Marruecos y su "trato vejatorio", ya que "casa por casa" está deteniendo a los jóvenes saharauis, sino también por la actitud de la comunidad internacional, pues "no ha hecho nada por que se respete el derecho" y las resoluciones de Naciones Unidas y de los tribunales.

Tras recordar que la Justicia internacional ha reconocido siempre el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, Beyin ha destacado que estos cauces ya están terminados y que la responsabilidad de una posible guerra, por tanto, "la tendrán que asumir quienes con su "silencio e indiferencia" han "animado al Gobierno de Mohammed VI a "seguir violando el derecho internacional".

Según sus palabras, el Frente Polisario tiene armas. "Si no las tuviéramos, Marruecos ya nos hubiera eliminado", ha asegurado el delegado de esta organización en España, quien, no obstante, y sin minusvalorar el potencial de este armamento, ha reconocido que el equipamiento militar no puede compararse con el del Ejército marroquí.

Beyin ha señalado que la lucha armada la harán solos, si es a lo que se ven abocados, pues "el pueblo saharaui está dispuesto al mayor sacrificio para conseguir que se respeten sus derechos".

Ha insistido, tras apuntar a posibles apoyos en la Unión Africana y en América Latina, así como en España -no por parte del Gobierno, sino desde la esfera civil-, en que "la solución es la autodeterminación".

Más allá de sus advertencias, el delegado del Frente Polisario ha denunciado nuevamente la desinformación que rodea al conflicto y a los hechos que provocaron el estallido de los enfrentamientos de hace unos días, en El Aaiún y en el campamento de su periferia.

El Frente Polisario, y en general los saharauis, siguen sin saber cuántos muertos y heridos causaron los disturbios, así como la identidad y paradero de las víctimas.

Igualmente, Beyin ha censurado las restricciones informativas. "El Aaiún está cerrada", ha recalcado.