Pietro Parolin, el cardenal favorito en el Vaticano para suceder a Francisco

Pietro Parolin estuvo siempre junto al Papa, fiel a Francisco durante los 12 años del pontificado. Ha sido el número 2 de la Santa Sede, el secretario de estado del Vaticano. Se ha codeado prácticamente con todos los cardenales, los 133 que eligen al nuevo Papa. "No entusiasma pero tampoco asusta", dicen de él los expertos vaticanistas.

Discreto, sobrio y gran diplomático, ha sabido navegar con moderación los momentos de crisis y eso le ha posicionado en los primeros puestos de las quinielas. A Trump, por ejemplo, le dijo que tenía "una responsabilidad crítica de ser presidente de todos los estadounidenses y de sanar las divisiones que son dolorosamente claras". Al mismo tiempo, pedía al presidente estadounidense que ejerciera su influencia para estabilizar las zonas afectadas por la guerra y el conflicto bélico.

Dicen que tiene la edad perfecta, 70 años, ni muy joven, ni muy viejo. Nació en un pequeño pueblecito del Véneto y los que le recuerdan de niño aseguran que con 6 o 7 años jugaba a hacer misas en latín y que ya decía que quería ser Papa. Sería el primer italiano desde 1978.

Sus detractores dicen que no tiene experiencia pastoral, se ha centrado en la diplomacia pero no ha estado a pie de calle, en las parroquias. Defienden que Francisco no quería que fuera su sucesor y que por eso no le ofreció ningún papel relevante en Semana Santa cuando ya estaba muy enfermo. A pesar de ello, Parolin apoyó abiertamente algunas de las ideas de Bergoglio, sobre todo en temas de migración: "Nuestra posición, en consonancia con las directivas del Papa, aboga por una política equilibrada, que aborde las necesidades de los migrantes sin recurrir a medidas drásticas. Creemos en un enfoque humano que respete la dignidad".

La "cuestión china" le puede perjudicar

El acuerdo entre China y el Vaticano, firmado en 2018 y prorrogado en octubre de 2024, se centra en el nombramiento de obispos en China. Permite que ambas partes tengan un derecho de revisión sobre los candidatos, buscando un equilibrio entre el control del estado chino y la autoridad de la Santa Sede. Parolin fue el impulsor de este acuerdo. Muchos de los integrantes más conservadores de la curia no lo vieron con buenos ojos. Pekín ha nombrado a dos nuevos obispos desde la muerte de Francisco, durante el período de sede vacante. La cuestión china podría dañar a Pietro Parolin.

Su figura también se vio salpicada por el mayor escándalo financiero del Vaticano. Su firma estaba al pie del contrato para comprar un inmueble de lujo en una zona exclusiva de Londres. Una operación que acabó costando decenas de millones a las arcas vaticanas y una humillación internacional para la Santa Sede. Su mano derecha, el cardenal Becciu, acabó siendo condenado en 2023 a cinco años y medio de cárcel, se encuentra en libertad a la espera de la apelación de su sentencia. Defenestrado, Francisco le retiró sus derechos cardenalicios. En cambio Parolin ha salido indemne de este caso... o quizás no.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com