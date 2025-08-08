Encuentran muerta a la influencer y diseñadora Martha Nolan en un barco

Encuentran muerta a la diseñadora y empresaria Martha Nolan-O'slatarra. Los hechos ocurrieron el pasado cinco de agosto a media noche en un barco en Long Island, en Nueva York. Según fuentes policiales y recoge 'ABC News', en la autopsia no figura evidencias de violencia, aunque la "causa final de muerte está pendiente de un examen más detallado" ha expresado las autoridades policiales en un comunicado recogido por 'People'.

Los detectives del escuadrón de homicidios y la Oficina del Médico Forense del Condado de Suffolk se han hecho cargo de la investigación de la muerte de la diseñadora.

Según 'ABC News', un hombre llamó al 911 para informar de que había una mujer inconsciente en un barco atracado en el Club Náutico de Montauk. Posteriormente, personal sanitario trató de realizarla una reanimación cardiopulmonar.

Al parecer, miembros de este club náutico, incluidos algunos capitanes, escucharon gritos el lunes por la noche, según detalla 'The New York Post'. "Era muy conocida en la comunidad. Era muy amable. Siempre sonriendo" contaron en el mismo medio.

Todo esto ha sido una noticia que ha chocado a sus allegados. Es el caso de su madre, Elma Nolan, quien afirmó estar "aturdida por la conmoción" según recoge 'People' en una entrevista concedida el medio irlandés previamente mencionado.

Elma relató que se enteró de la noticia a través de Jacqui, su hija menor. "Llegó el martes por la noche llorando y temblando", detalló.

Por su parte otra de sus amistades le dedicó un post en redes donde expresó sus palabras de cariño por la diseñadora fallecida. "Soñamos a lo grande juntos, reímos más fuerte de lo que nadie podría entender, y construimos tanto de la nada. Estoy verdaderamente bendecido y agradecido de haberte tenido en mi vida. Te quiero mucho Mar. Vuela alto chica", reza en el post.

¿Quién es Martha Nolan-OSlatarra?

La diseñadora de moda nació en Carlow, a 84 kilómetros de Dublín. Tal y como detalla en sus redes sociales, es fundadora de 'East x East', una marca que se caracteriza por sus diseños de ropa de baño tanto para hombre como para mujer, fundada con "con la convicción de que la moda no debe ir en detrimento del planeta", según detalla su página web.

Según detalla el medio local irlandés 'Carlow Nationalist', Martha procede de una familia de agricultores.

