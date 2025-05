La prensa italiana habla de un pacto entre Parolin y Tagle para no robarse votos entre ellos en el Cónclave

Los 133 cardenales ya se encuentran en la Capilla Sixtina, donde ha empezado el cónclave para elegir a un nuevo Papa tras la muerte de Francisco. ¿Quién será el elegido? Asia es, junto a África, el único continente en el que siguen creciendo el número de católicos.

"Europa está vieja y cansada y por eso sería natural que el próximo papa viniera de África o de Asia", explicaba en algunas entrevistas el cardenal sueco Anders Arborelius, según recoge 'EFE'. ¿Será el filipino Luis Antonio Tagle? ¿o votarán por Pietro Parolin, el secretario de Estado? El prefecto de la Evangelización los dos son unos de los 'papables' que más fuertes están en las quinielas. La prensa italiana habla de un posible pacto entre Parolin y Tagle para no robarse votos entre ellos en el cónclave.

El medio italiano 'Il Giornale' revela una conversación del cardenal secretario de Estado donde confiesa a uno de sus mejores amigos de la infancia estar "intranquilo". Los medios reiteran que la candidatura de Patrolin es la primera "pero no quiere decir que sea la definitiva; pero desde luego va a partir con un bloque de votos a su favor muy importante", relata el corresponsal de Antena 3 Noticias en el Vaticano, Antonio Pelayo.

Tagle entra en la Sixtina después de las acusaciones de no haber gestionado bien los casos de abusos cuando era arzobispo de Manila. Por ello, ha crecido la baza del obispo de Kalookan.

Pelayo también se ha referido a la otra noticia sobre el posible 'pacto' entre Parolin y Tagle "para no bloquearse el uno al otro: "Ahí ya no entro en si es verdad o no es verdad", afirma.

Esta tarde se producirá la primera votación en busca del sucesor de Francisco, aunque todo apunta a que la fumata será negra y habrá que esperar un día más. Los cardenales se encaminaron hacia la Sixtina a las 16.30 hora local tras permanecer 15 minutos en la capilla Paulina para una oración inicial oficiada por el secretario de Estado, Pietro Parolin.

Durante la procesión hacia la Capilla Sixtina respondían a la 'Letanía de los santos', en la que invocan la ayuda de los grandes santos de la historia del cristianismo. Una vez que han entrado todos en la Sixtina, se invocará la ayuda del Espíritu Santo cantando el 'Veni Creator' ('Ven Espíritu creador'), himno en latín con el que se solicita solemnemente su presencia y ayuda, y se procederá el juramento.

