VÍDEO: Un adolescente acaba aplastado por un paquete de ayuda humanitaria en Gaza

Es una de las últimas escenas que llegan desde Gaza, decenas de personas corren en busca de los pallets que están cayendo desde el cielo con ayuda humanitaria enviada por otros países. Uno de esos cargamentos impacta contra un adolescente de 15 años que iba en busca del sustento. Todo ha sucedido en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

La desesperación de los palestinos les impide ver el peligro de la caída de las toneladas de ayuda humanitaria. Según ha explicado el hermano del menor: "Mi hermano fue a buscar la ayuda que tiraban los aviones al mar, pero una caja le ha caído encima y ha muerto". Lamentaba la muerte de su hermano y confesaba que su madre estaba desolada en el hospital.

Para los países que están llevando ayuda humanitaria, les es imposible transportarla de forma terrestre, ya que la falta de accesos y el bloqueo lo hacen imposible. Esta tarde, un avión del ejército italiano ha salido de Jordania con ayuda humanitaria para los gazatíes.

Por el momento, la desesperación se sigue apoderando de la población gazatí. Por otro lado, las familias de los rehenes israelíes advierten a Netanyahu que lo perseguirán si la ofensiva planeada en Gaza mata a sus familiares.

