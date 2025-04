Termina el 'caso Becciu': el cardenal díscolo renuncia a participar en el cónclave

El cardenal italiano Angelo Becciu, apartado de sus privilegios como purpurado por el papa Francisco debido a su implicación en un escándalo financiero por el que fue condenado, ha anunciado este martes que no participará en el próximo cónclave que comenzará el 7 de mayo.

"Por el bien de la Iglesia, a la que he servido y continuaré a servir con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del papa Franciscoy no entrar en el cónclave a pesar de seguir convencido de mi inocencia", declaró Becciu en un comunicado enviado a los medios.

La decisión llegó tras la congregación general de cardenales celebrada el lunes, en la que se confirmó la fecha de inicio del cónclave. Durante reuniones anteriores, el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, mostró dos documentos firmados por el papa Francisco que indicaban que Becciu no podía formar parte de la votación para elegir al nuevo pontífice.

A pesar de ello, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, afirmó que los cardenales "no habían adoptado ninguna deliberación por el momento" sobre su participación.

Malestar entre los cardenales

El llamado 'caso Becciu' ha generado incomodidad entre los miembros del colegio cardenalicio. El purpurado italiano Fernando Filoni aseguró este lunes que la situación estaba generando "sufrimiento" en las reuniones previas al cónclave.

Giuseppe Versaldi, veterano cardenal italiano, opinó que Becciu es "una persona estimable", aunque advirtió que eso no implica que "no sea culpable" al ser cuestionado por su opinión.

La validez del cónclave, ¿comprometida?

Uno de los temores que sobrevolaba entre los asistentes era que su exclusión sin una declaración papal formal pudiera comprometer la validez del proceso electoral. Becciu está participando en las congregaciones generales como el resto de los 252 cardenales, de los que 134 entrarán en el cónclave al ser menores de 80 años y las estadísticas del Vaticano le cuentan como no elector.

Becciu había insistido en su derecho a participar: "El papa reconoció mis prerrogativas cardenalicias como intactas ya que no hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave ni petición de mi renuncia explícita por escrito", dijo la semana pasada en declaraciones al diario Unione Sarda.

Un escándalo con impacto histórico

Becciu fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por un caso de corrupción en el Vaticano, convirtiéndose en el primer cardenal juzgado por un tribunal penal de la Santa Sede. Además, fue inhabilitado de forma "perpetua" para ejercer cualquier cargo en el Estado vaticano.

El escándalo estalló con la compra de un lujoso edificio en Sloane Avenue, en el exclusivo barrio de Chelsea en Londres, una antigua sede de las galerías Harrods, mediante operaciones financieras opacas que acabaron provocando cuantiosas pérdidas para el Vaticano.

Durante el proceso judicial también salió a la luz una donación de 125.000 euros que Becciu hizo a una asociación vinculada a la Cáritas de Ozieri, su localidad natal en Cerdeña, presidida en ese momento por uno de sus hermanos.

En septiembre de 2020, el papa Francisco le retiró los derechos asociados al cardenalato, aunque sin suprimir sus deberes. Entre ellos se encontraba el derecho a votar en un cónclave, un privilegio al que ahora renuncia voluntariamente.

